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В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850482066.html
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.02.2023
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ
Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:26
2023-02-08T10:38
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
в мире
херсонская область
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила администрация Новой Каховки."В очередной раз в Новой Каховке от атаки украинских формирований пострадали жилые дома новокаховчан и продуктовый магазин", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Сообщается, что обстреливался проспект Днепровский. Власти отметили, что проспект проходит вдоль береговой линии Днепра и обстрелять город могли только с правого берега, где находятся силы украинских войск.
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новая каховка
херсонская область
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новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсонская область , Днепр (город)
10:26 08.02.2023 (обновлено: 10:38 08.02.2023)
 
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Власти: ВСУ обстреляли Днепровский проспект в Новой Каховке и повредили жилые дома

© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила администрация Новой Каховки.
"В очередной раз в Новой Каховке от атаки украинских формирований пострадали жилые дома новокаховчан и продуктовый магазин", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
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Сообщается, что обстреливался проспект Днепровский. Власти отметили, что проспект проходит вдоль береговой линии Днепра и обстрелять город могли только с правого берега, где находятся силы украинских войск.
© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
1 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
2 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
1 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
2 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
© UEFA Администрация Новокаховского городского округа
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВ миреХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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