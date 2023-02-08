https://ria.ru/20230208/obstrel-1850482066.html

В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ

В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 08.02.2023

В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ

Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:26

2023-02-08T10:26

2023-02-08T10:38

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

в мире

херсонская область

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила администрация Новой Каховки."В очередной раз в Новой Каховке от атаки украинских формирований пострадали жилые дома новокаховчан и продуктовый магазин", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.Сообщается, что обстреливался проспект Днепровский. Власти отметили, что проспект проходит вдоль береговой линии Днепра и обстрелять город могли только с правого берега, где находятся силы украинских войск.

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

новая каховка

херсонская область

днепр (город)

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новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , днепр (город)