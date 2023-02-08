10:26 08.02.2023 (обновлено: 10:38 08.02.2023)
В Новой Каховке жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ
Власти: ВСУ обстреляли Днепровский проспект в Новой Каховке и повредили жилые дома
© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, повреждены жилые дома и магазин на Днепровском проспекте, сообщила администрация Новой Каховки.
"В очередной раз в Новой Каховке от атаки украинских формирований пострадали жилые дома новокаховчан и продуктовый магазин", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Сообщается, что обстреливался проспект Днепровский. Власти отметили, что проспект проходит вдоль береговой линии Днепра и обстрелять город могли только с правого берега, где находятся силы украинских войск.
© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
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В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
© UEFA Администрация Новокаховского городского округаВ Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
2 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
1 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин
2 из 2
В Новой Каховке в результате атаки украинских формирований повреждены и жилые дома и продуктовый магазин