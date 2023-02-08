https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 08.02.2023

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T00:53

2023-02-08T00:53

2023-02-08T02:22

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.17 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 0.20 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 0.35 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/trevoga-1850437370.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, сцкк