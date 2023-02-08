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ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 08.02.2023
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T00:53
2023-02-08T02:22
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.17 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 0.20 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 0.35 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/trevoga-1850437370.html
россия
донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
00:53 08.02.2023 (обновлено: 02:22 08.02.2023)
 
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска за 18 минут выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.17 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 0.20 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 0.35 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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