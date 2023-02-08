https://ria.ru/20230208/obstrel-1850437074.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗРО HIMARS

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗРО HIMARS - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗРО HIMARS

Украинские войска в 23.26 выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T00:19

2023-02-08T00:19

2023-02-08T00:31

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

донецк

калининский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска в 23.26 выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Буденовскому и Калининскому районам Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии. Эта РСЗО может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230208/trevoga-1850437370.html

россия

донецкая народная республика

донецк

калининский район

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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, калининский район, сцкк