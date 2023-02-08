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ВСУ обстреляли общежитие в южной части Донецка

ВСУ обстреляли общежитие в южной части Донецка - РИА Новости, 08.02.2023

ВСУ обстреляли общежитие в южной части Донецка

Украинские войска обстреляли Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался рядом с общежитием, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:04

2023-02-08T21:04

2023-02-08T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский район в южной части Донецка, снаряд разорвался рядом с общежитием, передает корреспондент РИА Новости. "Я находилась в комнате, мои три окна первые. Бахнуло раз, два… Первое, что делаешь —хватаешь детей, не успели даже документы схватить — и в подвал", — рассказала местная жительница Яна.Сообщается, что повреждения также получили соседние дома, загорелись припаркованные машины.Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин, обстрел производился с помощью РСЗО HIMARS. По его словам, есть разрушения и обрыв проводов по улице Ивана Ткаченко, которая начинается недалеко от Южного автовокзала — крупнейшего в городе транспортного терминала.В среду днем ВСУ также обстреляли Петровский район Донецка, где погибли два мирных жителя.Реактивную систему залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработали компании BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Ее создали на базе трехосного колесного шасси FMTV американской армии. Эта РСЗО может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине, конечная цель которой заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850067848.html

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Огненное зарево в небе над общежитием: последствия обстрела Ленинского района Донецка Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, снаряд упал в непосредственной близости от общежития 2023-02-08T21:04 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, bae systems, lockheed martin , петровский район, украина