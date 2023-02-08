https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html

Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию

Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию - РИА Новости, 08.02.2023

Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию

Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:20

2023-02-08T05:20

2023-02-08T05:39

в мире

сша

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.Байден во вторник выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.Незадолго до начала выступления Белый дом распространил текст президентского послания. В нем, как убедилось РИА Новости, содержится четыре упоминания президента России Владимира Путина, Российская Федерация или Россия при этом не упоминается ни разу.

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

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в мире, сша, россия, владимир путин