https://ria.ru/20230208/obraschenie-1850447660.html
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию - РИА Новости, 08.02.2023
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:20
2023-02-08T05:20
2023-02-08T05:39
в мире
сша
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775974229_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1da3cde1e7fe5d606857dd09adb9071a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.Байден во вторник выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.Незадолго до начала выступления Белый дом распространил текст президентского послания. В нем, как убедилось РИА Новости, содержится четыре упоминания президента России Владимира Путина, Российская Федерация или Россия при этом не упоминается ни разу.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775974229_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_93dc5ebb76289b44d47a0da425ab5d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
05:20 08.02.2023 (обновлено: 05:39 08.02.2023)
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
Обращение Байдена содержит четыре упоминания Владимира Путина, Россия не упомянута ни разу