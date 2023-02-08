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Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию - РИА Новости, 08.02.2023
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Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию - РИА Новости, 08.02.2023
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию
Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:20
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в мире
сша
россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.Байден во вторник выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.Незадолго до начала выступления Белый дом распространил текст президентского послания. В нем, как убедилось РИА Новости, содержится четыре упоминания президента России Владимира Путина, Российская Федерация или Россия при этом не упоминается ни разу.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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в мире, сша, россия, владимир путин
В мире, США, Россия, Владимир Путин
05:20 08.02.2023 (обновлено: 05:39 08.02.2023)
 
Байден в обращении четыре раза упомянул Владимира Путина и ни разу Россию

Обращение Байдена содержит четыре упоминания Владимира Путина, Россия не упомянута ни разу

© AP Photo / Poo / Julia NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления в конгрессе
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Poo / Julia Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Ежегодное обращение Байдена к конгрессу о положении дел в США содержит четыре упоминания Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу.
Байден во вторник выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США.
Незадолго до начала выступления Белый дом распространил текст президентского послания. В нем, как убедилось РИА Новости, содержится четыре упоминания президента России Владимира Путина, Российская Федерация или Россия при этом не упоминается ни разу.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:34
США находятся в наилучшей форме для конкуренции с Китаем, заявил Байден
 
В миреСШАРоссияВладимир Путин
 
 
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