https://ria.ru/20230208/novodruzhesk-1850613888.html

Мирный житель погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР украинскими войсками - РИА Новости, 08.02.2023

Мирный житель погиб при обстреле Новодружеска в ЛНР украинскими войсками

Украинские войска выпустили по Новодружеску в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщило представительство РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:46

2023-02-08T16:46

2023-02-08T16:46

луганская народная республика

украина

сша

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новодружеску в ЛНР два снаряда калибром 155 миллиметров, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.20 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Новодружеск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела один мирный житель погиб, еще один человек получил ранения, разрушен жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/obstrel-1850583964.html

луганская народная республика

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, сша, сцкк, происшествия