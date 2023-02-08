https://ria.ru/20230208/nauka-1850623329.html
В науке часто происходит подмена задач, заявил Путин
В науке часто происходит подмена задач, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2023
В науке часто происходит подмена задач, заявил Путин
В научно-технологической сфере часто происходит подмена задач, выполняется текущая работа, а нужны практические результаты, передовое оборудование, продукты и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:15
2023-02-08T17:15
2023-02-08T17:17
наука
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В научно-технологической сфере часто происходит подмена задач, выполняется текущая работа, а нужны практические результаты, передовое оборудование, продукты и сервис, заявил президент РФ Владимир Путин. "Зачастую, к сожалению, происходит подмена задач, все усилия направляются на контроль процессов текущей деятельности участников научно-технологической сферы, на то, чтобы обеспечить реализацию так называемых мероприятий, формально отчитаться по объему выделенных средств, по освоению выделенных средств, количестве грантов или созданных лабораторий", - сказал Путин на заседании совета по науке. Он добавил, что это "лишь инструменты, средства достижения целей". "Нам нужны практические, конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане. Это передовое оборудование, компоненты, продукты, сервис конкурентные и на внутреннем рынке, и на внешнем", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20221124/nauka-1834068540.html
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владимир путин, россия, технологии
Наука, Владимир Путин, Россия, Технологии
17:15 08.02.2023 (обновлено: 17:17 08.02.2023)
В науке часто происходит подмена задач, заявил Путин
Путин: в науке часто происходит подмена задач, а необходимы практические результаты
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
В научно-технологической сфере часто происходит подмена задач, выполняется текущая работа, а нужны практические результаты, передовое оборудование, продукты и сервис, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Зачастую, к сожалению, происходит подмена задач, все усилия направляются на контроль процессов текущей деятельности участников научно-технологической сферы, на то, чтобы обеспечить реализацию так называемых мероприятий, формально отчитаться по объему выделенных средств, по освоению выделенных средств, количестве грантов или созданных лабораторий", - сказал Путин на заседании совета по науке.
Он добавил, что это "лишь инструменты, средства достижения целей".
"Нам нужны практические, конечные результаты, которых ждут страна, экономика и граждане. Это передовое оборудование, компоненты, продукты, сервис конкурентные и на внутреннем рынке, и на внешнем", - заключил глава государства.