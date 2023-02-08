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В США объяснили, почему НАТО не сможет сломить Путина - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/nato-1850531021.html
В США объяснили, почему НАТО не сможет сломить Путина
В США объяснили, почему НАТО не сможет сломить Путина - РИА Новости, 08.02.2023
В США объяснили, почему НАТО не сможет сломить Путина
НАТО продолжает накачивать Украину дорогой техникой в надежде сломить президента России Владимира Путина, но этот путь ведет в кровавый тупик, пишет журналист... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:10
2023-02-08T14:06
украина
россия
киев
владимир путин
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
m1 abrams
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. НАТО продолжает накачивать Украину дорогой техникой в надежде сломить президента России Владимира Путина, но этот путь ведет в кровавый тупик, пишет журналист Крис Хеджес в статье для издания Salon.Главная опасность, по мнению обозревателя, заключается в том, что растущие поставки вооружений для ВСУ и язвительные высказывания провоцируют Россию на прямое столкновение, а это может привести к третьей мировой войне.Военная поддержка Украины, которая вначале ограничивалась лишь боеприпасами и штурмовым оружием, сейчас включает ЗРК "Стингер", противотанковые комплексы "Джавелин", ПВО Patriot и танки M1 Abrams. Кроме того, в Киев направляются немецкие танки Leopard 2A6, напомнил Хеджэс.При этом НАТО осознает, что новая техника не поможет изменить ситуацию на фронте. Инструкторам не хватит времени обучить украинских военных управляться с таким количеством вооружений, отметил автор.Он уверен, что основная причина, по которой западные страны продолжают поддерживать Украину, заключается в страхе перед Россией. Несмотря на всю оказанную ранее помощь, силы киевского режима истощены — убиты и ранены тысячи человек, восемь процентов жилищного фонда повреждено, разрушено более 50 процентов энергетической инфраструктуры. Хэджес также считает, что международная изоляция России приведет мир к экономическому краху, поскольку повлечет за собой глобальный продовольственный кризис и огромную инфляцию. В отличие от Запада, который пострадает в первую очередь, Китай, Россия, Индия, Бразилия и Иран относительно спокойно перенесут этот кризис благодаря снижению зависимости от доллара. США же не остается ничего, кроме как предоставлять Украине все более совершенные системы вооружений и многочисленные средства в попытке спасти самих себя, подытожил журналист.С момента начала российской спецоперации американский конгресс одобрил выделение Украине более 113 миллиардов долларов помощи. Три пятых от этой суммы, то есть 67 миллиардов, было выделено на военные расходы. Всего оружие киевскому режиму передают 28 стран, и все они, за исключением Австралии, Канады и США, находятся в Европе.
https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html
https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html
украина
россия
киев
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украина, россия, киев, владимир путин, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), m1 abrams, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
13:10 08.02.2023 (обновлено: 14:06 08.02.2023)
 
В США объяснили, почему НАТО не сможет сломить Путина

Salon: США и НАТО продолжают накачивать Украину оружием в надежде победить Путина

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. НАТО продолжает накачивать Украину дорогой техникой в надежде сломить президента России Владимира Путина, но этот путь ведет в кровавый тупик, пишет журналист Крис Хеджес в статье для издания Salon.

"Конфликт на Украине — неудачная попытка США восстановить глобальную гегемонию", — отметил он.

Главная опасность, по мнению обозревателя, заключается в том, что растущие поставки вооружений для ВСУ и язвительные высказывания провоцируют Россию на прямое столкновение, а это может привести к третьей мировой войне.
Военная поддержка Украины, которая вначале ограничивалась лишь боеприпасами и штурмовым оружием, сейчас включает ЗРК "Стингер", противотанковые комплексы "Джавелин", ПВО Patriot и танки M1 Abrams. Кроме того, в Киев направляются немецкие танки Leopard 2A6, напомнил Хеджэс.
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При этом НАТО осознает, что новая техника не поможет изменить ситуацию на фронте. Инструкторам не хватит времени обучить украинских военных управляться с таким количеством вооружений, отметил автор.
Он уверен, что основная причина, по которой западные страны продолжают поддерживать Украину, заключается в страхе перед Россией. Несмотря на всю оказанную ранее помощь, силы киевского режима истощены — убиты и ранены тысячи человек, восемь процентов жилищного фонда повреждено, разрушено более 50 процентов энергетической инфраструктуры.
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Хэджес также считает, что международная изоляция России приведет мир к экономическому краху, поскольку повлечет за собой глобальный продовольственный кризис и огромную инфляцию.
В отличие от Запада, который пострадает в первую очередь, Китай, Россия, Индия, Бразилия и Иран относительно спокойно перенесут этот кризис благодаря снижению зависимости от доллара. США же не остается ничего, кроме как предоставлять Украине все более совершенные системы вооружений и многочисленные средства в попытке спасти самих себя, подытожил журналист.
С момента начала российской спецоперации американский конгресс одобрил выделение Украине более 113 миллиардов долларов помощи. Три пятых от этой суммы, то есть 67 миллиардов, было выделено на военные расходы. Всего оружие киевскому режиму передают 28 стран, и все они, за исключением Австралии, Канады и США, находятся в Европе.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )M1 AbramsВооруженные силы Украины
 
 
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