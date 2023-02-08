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Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске - РИА Новости, 08.02.2023
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Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске - РИА Новости, 08.02.2023
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске
В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:21
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артемовск
киев
луганская народная республика
апты алаудинов
нато
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска все еще пытаются прорываться в Артемовск, в том числе для того чтобы забрать "не рядовых раненых". "Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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артемовск
киев
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артемовск, киев, луганская народная республика, апты алаудинов, нато, безопасность
Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, НАТО, Безопасность
11:21 08.02.2023 (обновлено: 17:58 08.02.2023)
 
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

© РИА НовостиПомощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, украинские войска все еще пытаются прорываться в Артемовск, в том числе для того чтобы забрать "не рядовых раненых". "Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Сгоревшая машина на улице Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:38Специальная военная операция на Украине
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
 
АртемовскКиевЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновНАТОБезопасность
 
 
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