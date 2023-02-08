https://ria.ru/20230208/naemniki-1850499362.html
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске - РИА Новости, 08.02.2023
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске
В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:21
2023-02-08T11:21
2023-02-08T17:58
артемовск
киев
луганская народная республика
апты алаудинов
нато
безопасность
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска все еще пытаются прорываться в Артемовск, в том числе для того чтобы забрать "не рядовых раненых". "Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html
артемовск
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, киев, луганская народная республика, апты алаудинов, нато, безопасность
Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, НАТО, Безопасность
11:21 08.02.2023 (обновлено: 17:58 08.02.2023)
Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске