https://ria.ru/20230208/naemniki-1850499362.html

Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске - РИА Новости, 08.02.2023

Алаудинов заявил о большом количестве иностранных наемников в Артемовске

В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:21

2023-02-08T11:21

2023-02-08T17:58

артемовск

киев

луганская народная республика

апты алаудинов

нато

безопасность

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Артемовске на стороне Киева воюет большое количество иностранных наемников, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска все еще пытаются прорываться в Артемовск, в том числе для того чтобы забрать "не рядовых раненых". "Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, которые принадлежат блоку НАТО. Таковые там тоже присутствуют, это фиксируется. Очень много иностранных наемников", — сказал Алаудинов в эфире "Соловьев Live". Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html

артемовск

киев

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

артемовск, киев, луганская народная республика, апты алаудинов, нато, безопасность