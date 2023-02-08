https://ria.ru/20230208/moskva-1850465310.html

Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты

Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты - РИА Новости, 08.02.2023

Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты

Власти Москвы предоставят в аренду 26,5 гектара для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:12

2023-02-08T09:12

2023-02-08T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1830983658_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_d827b5b8976246043e7d49a6c1590297.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Москвы предоставят в аренду 26,5 гектара для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что образовательные комплексы, включающие детский сад и школу, будут построены на землях в районе Дмитровского шоссе, на проспекте Буденного, а также в Молжанинове.В свою очередь, школа на тысячу учеников появится на Восточной улице, на 1150 учеников - на улице Золоторожский Вал и на 300 ребят - на Соколово-Мещерской улице. На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки будет возведено по детскому саду.Статус масштабного инвестпроекта дает инвесторам право на получение от города в аренду земельных участков без проведения торгов. Такой статус могут получить производственные комплексы, инновационные центры, объекты социальной, спортивной или транспортной инфраструктуры.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)