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Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты - РИА Новости, 08.02.2023
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Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты
Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты - РИА Новости, 08.02.2023
Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты
Власти Москвы предоставят в аренду 26,5 гектара для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:12
2023-02-08T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Москвы предоставят в аренду 26,5 гектара для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что образовательные комплексы, включающие детский сад и школу, будут построены на землях в районе Дмитровского шоссе, на проспекте Буденного, а также в Молжанинове.В свою очередь, школа на тысячу учеников появится на Восточной улице, на 1150 учеников - на улице Золоторожский Вал и на 300 ребят - на Соколово-Мещерской улице. На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки будет возведено по детскому саду.Статус масштабного инвестпроекта дает инвесторам право на получение от города в аренду земельных участков без проведения торгов. Такой статус могут получить производственные комплексы, инновационные центры, объекты социальной, спортивной или транспортной инфраструктуры.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
09:12 08.02.2023
 

Ефимов: город выделит инвесторам 26,5 гектара земли под социальные объекты

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Москвы предоставят в аренду 26,5 гектара для строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Застройщики на пять лет получат от города в аренду земельные участки для возведения 21 объекта социального назначения. Среди них – школы и детские сады, рассчитанные более, чем на семь тысяч учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что образовательные комплексы, включающие детский сад и школу, будут построены на землях в районе Дмитровского шоссе, на проспекте Буденного, а также в Молжанинове.
В свою очередь, школа на тысячу учеников появится на Восточной улице, на 1150 учеников - на улице Золоторожский Вал и на 300 ребят - на Соколово-Мещерской улице. На Астрадамской улице, в Стрельбищенском переулке и в пойме реки Раменки будет возведено по детскому саду.
Статус масштабного инвестпроекта дает инвесторам право на получение от города в аренду земельных участков без проведения торгов. Такой статус могут получить производственные комплексы, инновационные центры, объекты социальной, спортивной или транспортной инфраструктуры.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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