https://ria.ru/20230208/moldaviya-1850601438.html

Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям

Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям - РИА Новости, 08.02.2023

Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям

Министерство обороны Молдавии заявило, что повестки гражданам рассылаются не из -за проблем с безопасностью в регионе, а в целях актуализации базы данных. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:24

2023-02-08T16:24

2023-02-08T16:25

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии заявило, что повестки гражданам рассылаются не из -за проблем с безопасностью в регионе, а в целях актуализации базы данных. Ранее лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк в своем Telegram-канале заявил, что власти Молдавии "полны решимости втянуть Молдавию в войну" и для этого ежедневно рассылают повестки гражданам. "Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе", - сообщается на сайте минобороны. В ведомстве заявили, что повестки рассылаются гражданам на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также в целях актуализации базы данных Военно-территориальных центров. Эти действия выполняются ежегодно. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.

https://ria.ru/20230207/shor-1850349352.html

https://ria.ru/20230205/nato-1849845314.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия