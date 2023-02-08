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Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям - РИА Новости, 08.02.2023
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Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям
Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям - РИА Новости, 08.02.2023
Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям
Министерство обороны Молдавии заявило, что повестки гражданам рассылаются не из -за проблем с безопасностью в регионе, а в целях актуализации базы данных. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:24
2023-02-08T16:25
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии заявило, что повестки гражданам рассылаются не из -за проблем с безопасностью в регионе, а в целях актуализации базы данных. Ранее лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк в своем Telegram-канале заявил, что власти Молдавии "полны решимости втянуть Молдавию в войну" и для этого ежедневно рассылают повестки гражданам. "Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе", - сообщается на сайте минобороны. В ведомстве заявили, что повестки рассылаются гражданам на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также в целях актуализации базы данных Военно-территориальных центров. Эти действия выполняются ежегодно. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.
https://ria.ru/20230207/shor-1850349352.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
16:24 08.02.2023 (обновлено: 16:25 08.02.2023)
 
Минобороны Молдавии объяснило рассылку повесток жителям

Минобороны Молдавии заявило, что повестки рассылаются гражданам для актуализации данных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии заявило, что повестки гражданам рассылаются не из -за проблем с безопасностью в регионе, а в целях актуализации базы данных.
Ранее лидер молдавской партии "Строим Европу дома", бывший замглавы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк в своем Telegram-канале заявил, что власти Молдавии "полны решимости втянуть Молдавию в войну" и для этого ежедневно рассылают повестки гражданам.
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"Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются. Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе", - сообщается на сайте минобороны.
В ведомстве заявили, что повестки рассылаются гражданам на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов, а также в целях актуализации базы данных Военно-территориальных центров. Эти действия выполняются ежегодно. Минобороны призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на манипуляции.
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