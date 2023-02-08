https://ria.ru/20230208/mishustin-1850576374.html
Правительственный координационный совет с участием Михаила Мишустина
Правительственный координационный совет с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 08.02.2023
Правительственный координационный совет с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:28
2023-02-08T15:28
2023-02-08T15:28
михаил мишустин
политика
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве.
РИА Новости
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LIVE: Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве_8 февраля
LIVE: Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве_8 февраля
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РИА Новости
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михаил мишустин, политика, видео
Михаил Мишустин, Политика
Правительственный координационный совет с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве.
2023-02-08T15:28
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PT6M15S
Правительственный координационный совет с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве.