https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html

Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах

Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 08.02.2023

Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах

Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:44

2023-02-08T17:44

2023-02-08T17:44

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного обеспечения на новых территориях, появился в министерстве здравоохранения России, следует из информации, размещенной на сайте Минздрава РФ. В структуре департамента есть несколько отделов, которые в том числе будут заниматься развитием государственных программ и национальных проектов на новых территориях РФ, а также организацией там оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, в департаменте также есть отдел по организации гражданской обороны и взаимодействию с силовыми ведомствами, отмечается на сайте.

https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия