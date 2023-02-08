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Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 08.02.2023
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Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 08.02.2023
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:44
2023-02-08T17:44
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного обеспечения на новых территориях, появился в министерстве здравоохранения России, следует из информации, размещенной на сайте Минздрава РФ. В структуре департамента есть несколько отделов, которые в том числе будут заниматься развитием государственных программ и национальных проектов на новых территориях РФ, а также организацией там оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, в департаменте также есть отдел по организации гражданской обороны и взаимодействию с силовыми ведомствами, отмечается на сайте.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
17:44 08.02.2023
 
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах

Минздрав создал департамент по организации медицинской помощи в новых регионах

© Фото : Freepik / ijeabВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Freepik / ijeab
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного обеспечения на новых территориях, появился в министерстве здравоохранения России, следует из информации, размещенной на сайте Минздрава РФ.
"Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта. Директор департамента – Амбражук Иван Иванович", - говорится в сообщении.
В структуре департамента есть несколько отделов, которые в том числе будут заниматься развитием государственных программ и национальных проектов на новых территориях РФ, а также организацией там оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, в департаменте также есть отдел по организации гражданской обороны и взаимодействию с силовыми ведомствами, отмечается на сайте.
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