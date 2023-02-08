https://ria.ru/20230208/minzdrav-1850633600.html
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах - РИА Новости, 08.02.2023
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:44
2023-02-08T17:44
2023-02-08T17:44
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828500051_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_80015f3827ce893be7a8ce7488c5af83.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Департамент по реализации специального инфраструктурного проекта, который будет заниматься в том числе организацией медицинской помощи и лекарственного обеспечения на новых территориях, появился в министерстве здравоохранения России, следует из информации, размещенной на сайте Минздрава РФ. В структуре департамента есть несколько отделов, которые в том числе будут заниматься развитием государственных программ и национальных проектов на новых территориях РФ, а также организацией там оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, в департаменте также есть отдел по организации гражданской обороны и взаимодействию с силовыми ведомствами, отмечается на сайте.
https://ria.ru/20230207/pensii-1850292786.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828500051_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_980935906621af3a3ea176f869d38c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав создал департамент по организации медпомощи в новых регионах
Минздрав создал департамент по организации медицинской помощи в новых регионах