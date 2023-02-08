Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/mayorsk-1850621960.html
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в посте ведомства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_941153cc31dae002d765545e8e71f408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
17:11 08.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Майорск

Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкОстатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в посте ведомства в его телеграм-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала