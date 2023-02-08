https://ria.ru/20230208/mayorsk-1850621960.html
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Майорск
Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
2023-02-08T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в посте ведомства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Майорск
Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин