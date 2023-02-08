https://ria.ru/20230208/mayorsk-1850621960.html

Украинские войска обстреляли Майорск

Украинские войска обстреляли Майорск - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Майорск

Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:11

2023-02-08T17:11

2023-02-08T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Майорску 11 мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 16.05 - населенный пункт Кирово – населенный пункт Майорск: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в посте ведомства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецкая народная республика