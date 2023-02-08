https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850620447.html

Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка"

Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 08.02.2023

Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка"

Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил свое участие в предстоящем саммите "Россия — Африка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:05

2023-02-08T17:05

2023-02-08T17:07

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мавритания

сергей лавров

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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил свое участие в предстоящем саммите "Россия — Африка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О необходимости равноправия, о необходимости взаимоуважительного диалога между всеми участниками международного общения, о необходимости поиска справедливых, опирающихся на баланс интересов пойдет речь на втором саммите "Россия — Африка", участие в котором президент Мавритании нам сегодня подтвердил", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он также сообщил, что пригласил главу МИД Мавритании Салема ульд Мерзуга посетить Россию для продолжения диалога. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него прошли переговоры с президентом и главой МИД республики. Первый саммит "Россия — Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Петербурге.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мавритания, сергей лавров, в мире