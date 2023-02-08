https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850620447.html
Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 08.02.2023
Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил свое участие в предстоящем саммите "Россия — Африка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:05
2023-02-08T17:05
2023-02-08T17:07
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил свое участие в предстоящем саммите "Россия — Африка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О необходимости равноправия, о необходимости взаимоуважительного диалога между всеми участниками международного общения, о необходимости поиска справедливых, опирающихся на баланс интересов пойдет речь на втором саммите "Россия — Африка", участие в котором президент Мавритании нам сегодня подтвердил", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он также сообщил, что пригласил главу МИД Мавритании Салема ульд Мерзуга посетить Россию для продолжения диалога. Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него прошли переговоры с президентом и главой МИД республики. Первый саммит "Россия — Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Петербурге.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мавритания, сергей лавров, в мире
Россия, Мавритания, Сергей Лавров, В мире
17:05 08.02.2023 (обновлено: 17:07 08.02.2023)
Президент Мавритании подтвердил участие в саммите "Россия — Африка"
Лавров: президент Мавритании Газвани подтвердил участие в саммите "Россия—Африка"
НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил свое участие в предстоящем саммите "Россия — Африка", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"О необходимости равноправия, о необходимости взаимоуважительного диалога между всеми участниками международного общения, о необходимости поиска справедливых, опирающихся на баланс интересов пойдет речь на втором саммите "Россия — Африка", участие в котором президент Мавритании нам сегодня подтвердил", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Он также сообщил, что пригласил главу МИД Мавритании Салема ульд Мерзуга посетить Россию для продолжения диалога.
Лавров прибыл в Мавританию во вторник вечером. Это первый визит в исламскую республику на уровне министра иностранных дел с момента установления дипломатических отношений между странами в 1964 году. В среду у него прошли переговоры с президентом и главой МИД республики.
Первый саммит "Россия — Африка" прошёл в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Петербурге.