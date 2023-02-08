https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850605772.html

Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Глава МИД Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и негативные последствия кризиса РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:31

2023-02-08T16:31

2023-02-08T17:02

в мире

мавритания

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НУАКШОТ, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и негативные последствия кризиса для Африки."До наших партнеров была доведена наша сохраняющаяся озабоченность по кризисной ситуации вокруг Украины и негативных последствиях этого кризиса для всего африканского континента", — сказал глава мавританской дипломатии по итогам встречи с Лавровым."В первую очередь угроза распространяется в сферы энергетической безопасности, продовольственной безопасности, а также создает угрозу для нарастания кризисных ситуаций в нашем окружении", — добавил глава МИД Мавритании.Он подчеркнул, что "Мавритания исходит из необходимости скорейшего нахождения мирных развязок за столом переговоров по Украине с тем, чтобы избежать дальнейших страданий мирного населения".

https://ria.ru/20230207/lavrov-1850337695.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мавритания, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)