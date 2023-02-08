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Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
Глава МИД Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и негативные последствия кризиса РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:31
2023-02-08T17:02
в мире
мавритания
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НУАКШОТ, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и негативные последствия кризиса для Африки."До наших партнеров была доведена наша сохраняющаяся озабоченность по кризисной ситуации вокруг Украины и негативных последствиях этого кризиса для всего африканского континента", — сказал глава мавританской дипломатии по итогам встречи с Лавровым."В первую очередь угроза распространяется в сферы энергетической безопасности, продовольственной безопасности, а также создает угрозу для нарастания кризисных ситуаций в нашем окружении", — добавил глава МИД Мавритании.Он подчеркнул, что "Мавритания исходит из необходимости скорейшего нахождения мирных развязок за столом переговоров по Украине с тем, чтобы избежать дальнейших страданий мирного населения".
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в мире, мавритания, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мавритания, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:31 08.02.2023 (обновлено: 17:02 08.02.2023)
 
Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Глава МИД Мавритании обсудил с Лавровым ситуацию на Украине и последствия кризиса

© МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
© МИД РФ
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
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НУАКШОТ, 8 фев — РИА Новости. Глава МИД Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и негативные последствия кризиса для Африки.
"До наших партнеров была доведена наша сохраняющаяся озабоченность по кризисной ситуации вокруг Украины и негативных последствиях этого кризиса для всего африканского континента", — сказал глава мавританской дипломатии по итогам встречи с Лавровым.
"В первую очередь угроза распространяется в сферы энергетической безопасности, продовольственной безопасности, а также создает угрозу для нарастания кризисных ситуаций в нашем окружении", — добавил глава МИД Мавритании.
Он подчеркнул, что "Мавритания исходит из необходимости скорейшего нахождения мирных развязок за столом переговоров по Украине с тем, чтобы избежать дальнейших страданий мирного населения".
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В миреМавританияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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