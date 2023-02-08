https://ria.ru/20230208/mavritaniya-1850591487.html

Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании

Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023

Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании

Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, заявил в среду министр РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:01

2023-02-08T16:01

2023-02-08T16:01

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россия

мавритания

сергей лавров

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани. "Мы провели очень интересную, насыщенную беседу с президентом Мавритании, с участием министра иностранных дел и помощников господина президента. Мы обсудили прежде всего состояние наших двусторонних отношений. Договорились достойно отметить предстоящий в будущем году юбилей - 60-летие установления дипломатических связей. Этот период был насыщен интенсивным сотрудничеством в самых разных областях: торгово-экономической сфере, гуманитарной, образовательной и, конечно, в сфере внешней политики", - сказал он. "У нас есть общее понимание необходимости наращивать экономические связи, прежде всего прямые контакты между нашими бизнес-структурами. В этом контексте мавританские экономические операторы заинтересованы в активном участии в бизнес-форуме Россия - Африка, который будет предшествовать второму российско-африканскому саммиту, намеченному на конец июля в Санкт-Петербурге", - добавил Лавров. Глава МИД РФ отметил, что двустороннее материальное взаимодействие традиционно включает в себя морское рыболовство, между странами действует соглашение, в соответствии с которым российские сейнеры работают в исключительной экономической зоне Мавритании. "Мы поблагодарили наших друзей за неизменно позитивное отношение к этой работе и за обещание продолжать создавать благоприятные условия для наших рыбаков и впредь", - добавил Лавров. "Помимо этого, конечно же, хотим диверсифицировать наши связи, распространить их на другие сферы, прежде всего в области добычи полезных ископаемых, здравоохранение", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230208/sammit-1850581165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мавритания, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)