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Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023
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Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании
Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании - РИА Новости, 08.02.2023
Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании
Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, заявил в среду министр РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:01
2023-02-08T16:01
в мире
россия
мавритания
сергей лавров
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани. "Мы провели очень интересную, насыщенную беседу с президентом Мавритании, с участием министра иностранных дел и помощников господина президента. Мы обсудили прежде всего состояние наших двусторонних отношений. Договорились достойно отметить предстоящий в будущем году юбилей - 60-летие установления дипломатических связей. Этот период был насыщен интенсивным сотрудничеством в самых разных областях: торгово-экономической сфере, гуманитарной, образовательной и, конечно, в сфере внешней политики", - сказал он. "У нас есть общее понимание необходимости наращивать экономические связи, прежде всего прямые контакты между нашими бизнес-структурами. В этом контексте мавританские экономические операторы заинтересованы в активном участии в бизнес-форуме Россия - Африка, который будет предшествовать второму российско-африканскому саммиту, намеченному на конец июля в Санкт-Петербурге", - добавил Лавров. Глава МИД РФ отметил, что двустороннее материальное взаимодействие традиционно включает в себя морское рыболовство, между странами действует соглашение, в соответствии с которым российские сейнеры работают в исключительной экономической зоне Мавритании. "Мы поблагодарили наших друзей за неизменно позитивное отношение к этой работе и за обещание продолжать создавать благоприятные условия для наших рыбаков и впредь", - добавил Лавров. "Помимо этого, конечно же, хотим диверсифицировать наши связи, распространить их на другие сферы, прежде всего в области добычи полезных ископаемых, здравоохранение", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230208/sammit-1850581165.html
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в мире, россия, мавритания, сергей лавров, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мавритания, Сергей Лавров, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:01 08.02.2023
 
Лавров заявил о необходимости наращивания бизнес-связей России и Мавритании

Глава МИД Лавров: Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей

© МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
© МИД РФ
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Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Нуакшоте
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НУАКШОТ, 8 фев - РИА Новости. Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани.
"Мы провели очень интересную, насыщенную беседу с президентом Мавритании, с участием министра иностранных дел и помощников господина президента. Мы обсудили прежде всего состояние наших двусторонних отношений. Договорились достойно отметить предстоящий в будущем году юбилей - 60-летие установления дипломатических связей. Этот период был насыщен интенсивным сотрудничеством в самых разных областях: торгово-экономической сфере, гуманитарной, образовательной и, конечно, в сфере внешней политики", - сказал он.
Президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время встречи в Нуакшоте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:34
Глава Мавритании подтвердил намерение приехать на саммит Россия — Африка
"У нас есть общее понимание необходимости наращивать экономические связи, прежде всего прямые контакты между нашими бизнес-структурами. В этом контексте мавританские экономические операторы заинтересованы в активном участии в бизнес-форуме Россия - Африка, который будет предшествовать второму российско-африканскому саммиту, намеченному на конец июля в Санкт-Петербурге", - добавил Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что двустороннее материальное взаимодействие традиционно включает в себя морское рыболовство, между странами действует соглашение, в соответствии с которым российские сейнеры работают в исключительной экономической зоне Мавритании. "Мы поблагодарили наших друзей за неизменно позитивное отношение к этой работе и за обещание продолжать создавать благоприятные условия для наших рыбаков и впредь", - добавил Лавров.
"Помимо этого, конечно же, хотим диверсифицировать наши связи, распространить их на другие сферы, прежде всего в области добычи полезных ископаемых, здравоохранение", - подчеркнул Лавров.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:18
Президент Мали примет участие в саммите Россия-Африка в Петербурге
 
В миреРоссияМавританияСергей ЛавровМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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