https://ria.ru/20230208/lnr-1850528214.html
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать - РИА Новости, 08.02.2023
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:02
2023-02-08T13:02
2023-02-08T13:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
экономика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Мы будем организовывать работу по восстановлению предприятий, которые работали на данной территории, по организации новых предприятий", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, эта работа начнется как только позволит ситуация. "Как только мы будем понимать, что территория находится в полной безопасности, там сразу же будет организован полный комплекс мероприятий по восстановлению и запуску данных городов", - отметил врио главы республики. По его словам, по мере того, как фронт будет отодвигаться от населенных пунктов, там начнутся полноценные восстановительные работы.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, экономика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Экономика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 08.02.2023 (обновлено: 13:45 08.02.2023)
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать
Пасечник: предприятия на освобожденных территориях ЛНР планируется восстанавливать