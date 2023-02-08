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Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать - РИА Новости, 08.02.2023
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:02
2023-02-08T13:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
экономика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Мы будем организовывать работу по восстановлению предприятий, которые работали на данной территории, по организации новых предприятий", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, эта работа начнется как только позволит ситуация. "Как только мы будем понимать, что территория находится в полной безопасности, там сразу же будет организован полный комплекс мероприятий по восстановлению и запуску данных городов", - отметил врио главы республики. По его словам, по мере того, как фронт будет отодвигаться от населенных пунктов, там начнутся полноценные восстановительные работы.
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луганская народная республика, леонид пасечник, экономика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Экономика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:02 08.02.2023 (обновлено: 13:45 08.02.2023)
 
Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать

Пасечник: предприятия на освобожденных территориях ЛНР планируется восстанавливать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Мы будем организовывать работу по восстановлению предприятий, которые работали на данной территории, по организации новых предприятий", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, эта работа начнется как только позволит ситуация. "Как только мы будем понимать, что территория находится в полной безопасности, там сразу же будет организован полный комплекс мероприятий по восстановлению и запуску данных городов", - отметил врио главы республики. По его словам, по мере того, как фронт будет отодвигаться от населенных пунктов, там начнутся полноценные восстановительные работы.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЭкономикаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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