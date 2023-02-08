https://ria.ru/20230208/lnr-1850528214.html

Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать

Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать - РИА Новости, 08.02.2023

Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливать

Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:02

2023-02-08T13:02

2023-02-08T13:45

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

экономика

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850506148_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a115bad806c197a6e1145bba89bbcbc.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предприятия на освобожденных территориях ЛНР будут восстанавливаться, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Мы будем организовывать работу по восстановлению предприятий, которые работали на данной территории, по организации новых предприятий", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, эта работа начнется как только позволит ситуация. "Как только мы будем понимать, что территория находится в полной безопасности, там сразу же будет организован полный комплекс мероприятий по восстановлению и запуску данных городов", - отметил врио главы республики. По его словам, по мере того, как фронт будет отодвигаться от населенных пунктов, там начнутся полноценные восстановительные работы.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, леонид пасечник, экономика, россия, ситуация в днр и лнр