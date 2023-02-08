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Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/lnr-1850445421.html
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР
Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:51
2023-02-08T03:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
bae systems
lockheed martin
украина
сша
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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россия
луганская народная республика
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происшествия, россия, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , украина, сша, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина, США, СЦКК
03:51 08.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Писаревке в ЛНР

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.16 по населенному пункту Писаревка, Старобельский район (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаBAE SystemsLockheed MartinУкраинаСШАСЦКК
 
 
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