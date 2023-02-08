https://ria.ru/20230208/lnr-1850445421.html

Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР

Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:51

2023-02-08T03:51

2023-02-08T03:51

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

bae systems

lockheed martin

украина

сша

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html

россия

луганская народная республика

украина

сша

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происшествия, россия, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , украина, сша, сцкк