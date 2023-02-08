https://ria.ru/20230208/lnr-1850445421.html
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР
Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:51
2023-02-08T03:51
2023-02-08T03:51
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
bae systems
lockheed martin
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412812_0:0:919:517_1920x0_80_0_0_5153547a66c365bef52398e3bc150744.jpg
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска в 01.16 выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Писаревка в ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230208/nikolaev-1850444809.html
россия
луганская народная республика
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412812_4:0:693:517_1920x0_80_0_0_cc779930cc31ea719aa7f2927d796dfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , украина, сша, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина, США, СЦКК
Украинские войска обстреляли Писаревку в ЛНР
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Писаревке в ЛНР