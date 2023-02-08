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Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта - РИА Новости, 08.02.2023
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Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта
Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта - РИА Новости, 08.02.2023
Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта
Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:30
2023-02-08T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тысячи лифтов. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
12:30 08.02.2023
 

Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНовый лифт в жилом доме
Новый лифт в жилом доме - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Новый лифт в жилом доме
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тысячи лифтов.
"В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тысячи лифтов, больше всего - в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы стартовали", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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