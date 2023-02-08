https://ria.ru/20230208/lifty-1850519414.html

Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта

Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта - РИА Новости, 08.02.2023

Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта

Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:30

2023-02-08T12:30

2023-02-08T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тысячи лифтов. Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

https://ria.ru/20230207/podemnik-1850189154.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы