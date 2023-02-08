Более 3200 лифтов заменят в Москве в 2023 году по программе капремонта
Новый лифт в жилом доме
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 3,2 тысячи лифтов планируется заменить в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта в 2023 году, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных жилых домах заменили более 41,3 тысячи лифтов.
"В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тысячи лифтов, больше всего - в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы стартовали", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.