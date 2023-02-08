https://ria.ru/20230208/letchiki-1850502405.html
Британия начнет готовить украинских военных летчиков
Британия начнет готовить украинских военных летчиков - РИА Новости, 08.02.2023
Британия начнет готовить украинских военных летчиков
Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:31
2023-02-08T11:31
2023-02-08T11:43
в мире
великобритания
риши сунак
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака."Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, вооруженные силы украины, украина
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины, Украина
11:31 08.02.2023 (обновлено: 11:43 08.02.2023)
Британия начнет готовить украинских военных летчиков
Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев