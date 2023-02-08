https://ria.ru/20230208/letchiki-1850502405.html

Британия начнет готовить украинских военных летчиков

Британия начнет готовить украинских военных летчиков - РИА Новости, 08.02.2023

Британия начнет готовить украинских военных летчиков

Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:31

2023-02-08T11:31

2023-02-08T11:43

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великобритания

риши сунак

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака."Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, риши сунак, вооруженные силы украины, украина