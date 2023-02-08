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Британия начнет готовить украинских военных летчиков - РИА Новости, 08.02.2023
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Британия начнет готовить украинских военных летчиков
Британия начнет готовить украинских военных летчиков - РИА Новости, 08.02.2023
Британия начнет готовить украинских военных летчиков
Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:31
2023-02-08T11:43
в мире
великобритания
риши сунак
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака."Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования", - говорится в сообщении.
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в мире, великобритания, риши сунак, вооруженные силы украины, украина
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины, Украина
11:31 08.02.2023 (обновлено: 11:43 08.02.2023)
 
Британия начнет готовить украинских военных летчиков

Британия начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака.
"Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев, и ускорить поставки военного оборудования", - говорится в сообщении.
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