https://ria.ru/20230208/lavrov-1850521271.html
Визит Лаврова в Судан станет важной вехой, заявил посол в России
Визит Лаврова в Судан станет важной вехой, заявил посол в России - РИА Новости, 08.02.2023
Визит Лаврова в Судан станет важной вехой, заявил посол в России
Планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Судан даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества, это... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:36
2023-02-08T12:36
2023-02-08T12:42
судан
россия
в мире
сергей лавров
ближний восток
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Судан даст возможность обсудить активизацию двустороннего сотрудничества, это важная веха в развитии отношений двух стран, заявил РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.Лавров в эти дни совершает турне по Ближнему Востоку и странам Африки. Он уже посетил Ирак и Мали, в среду находится в Мавритании, планируется также визит в Судан."Визит министра иностранных дел Российской Федерации является важной вехой в истории двусторонних отношений между двумя странами. Отношений, которые поддерживаются и стабильно развиваются с момента их установления в 1956 году, когда Судан обрел независимость. Мы рассчитываем использовать это благоприятное событие в ходе конструктивных встреч с руководством страны для дальнейшего развития и без того братских и дружественных отношений с Россией", - заявил глава дипмиссии."Я считаю, что этот визит также придаст импульс двусторонним механизмам между двумя странами, политическому консультативному комитету и межправительственной комиссии двух стран. Это возможность проследить за результатами последних сессий этих двух механизмов, состоявшихся в Москве в августе 2022 года, и практический шаг по подготовке к следующему раунду сессий, которые, как ожидается, пройдут в Хартуме в этом году", - добавил Сирраджа.
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судан, россия, в мире, сергей лавров, ближний восток
Судан, Россия, В мире, Сергей Лавров, Ближний Восток
12:36 08.02.2023 (обновлено: 12:42 08.02.2023)
Визит Лаврова в Судан станет важной вехой, заявил посол в России
Посол в России назвал предстоящий визит Лаврова в Судан важной вехой в развитии отношений