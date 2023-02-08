Рейтинг@Mail.ru
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:09
2023-02-08T15:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
судан
россия
сша
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. "Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы", — приводит агентство слова неназванных источников. Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посещает Мавританию, где в среду у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салемом ульд Мерзугом. Это первый визит российского министра в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. Далее Лавров посетит Судан.
https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
судан
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, судан, россия, сша, евросоюз, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Судан, Россия, США, Евросоюз, В мире
12:09 08.02.2023 (обновлено: 15:50 08.02.2023)
 
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ

Bloomberg: визит главы МИД России Лаврова в Судан застиг врасплох шесть послов ЕС и США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
"Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы", — приводит агентство слова неназванных источников.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посещает Мавританию, где в среду у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салемом ульд Мерзугом. Это первый визит российского министра в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. Далее Лавров посетит Судан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на встрече в Бамако - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:48
Лаврову в Мали подарили туарегский меч
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСуданРоссияСШАЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала