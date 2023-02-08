https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:09
2023-02-08T12:09
2023-02-08T15:50
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
судан
россия
сша
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. "Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы", — приводит агентство слова неназванных источников. Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посещает Мавританию, где в среду у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салемом ульд Мерзугом. Это первый визит российского министра в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. Далее Лавров посетит Судан.
https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, судан, россия, сша, евросоюз, в мире
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Судан, Россия, США, Евросоюз, В мире
12:09 08.02.2023 (обновлено: 15:50 08.02.2023)
Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ
Bloomberg: визит главы МИД России Лаврова в Судан застиг врасплох шесть послов ЕС и США