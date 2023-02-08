https://ria.ru/20230208/lavrov-1850514447.html

Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ

Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

Визит Лаврова в Судан застиг Запад врасплох, пишут СМИ

Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:09

2023-02-08T12:09

2023-02-08T15:50

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

судан

россия

сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Запад застигнут врасплох визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан, совпавшим с давно запланированной поездкой в страну шести послов ЕС и США, передает агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. "Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД России застали врасплох западные столицы", — приводит агентство слова неназванных источников. Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посещает Мавританию, где в среду у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салемом ульд Мерзугом. Это первый визит российского министра в Мавританию с момента установления дипломатических отношений. Далее Лавров посетит Судан.

https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html

судан

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, судан, россия, сша, евросоюз, в мире