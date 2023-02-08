https://ria.ru/20230208/latviya-1850669894.html

ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии

ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии - РИА Новости, 08.02.2023

ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии

По оценкам экспертов ООН, резкое сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может представлять собой РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:17

2023-02-08T20:17

2023-02-08T20:17

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. По оценкам экспертов ООН, резкое сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может представлять собой дискриминацию, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКПЧ. Эксперты ООН напоминают, что в 2022 году Латвия разработала и приняла закон, вносящий изменения в систему образования страны, который требует, чтобы все дошкольные и школьные учреждения, включая двуязычные учреждения и учреждения, работающие на языках меньшинств, переходили на обучение исключительно на латышском языке. "Эти поправки, которые серьезно ограничивают образование на языках меньшинств, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая запрет дискриминации по признаку языка и Конвенцию ООН о правах ребенка", - приводятся в документе слова экспертов ООН. В заявлении говорится, что правительство Латвии обязано в соответствии с международным правом и региональными документами защищать и отстаивать языковые права общин меньшинств страны без дискриминации. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230206/aven-1850130824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

латвия, оон, в мире