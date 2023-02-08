https://ria.ru/20230208/latviya-1850669894.html
ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии
ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии - РИА Новости, 08.02.2023
ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии
По оценкам экспертов ООН, резкое сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может представлять собой РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:17
2023-02-08T20:17
2023-02-08T20:17
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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. По оценкам экспертов ООН, резкое сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может представлять собой дискриминацию, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКПЧ. Эксперты ООН напоминают, что в 2022 году Латвия разработала и приняла закон, вносящий изменения в систему образования страны, который требует, чтобы все дошкольные и школьные учреждения, включая двуязычные учреждения и учреждения, работающие на языках меньшинств, переходили на обучение исключительно на латышском языке. "Эти поправки, которые серьезно ограничивают образование на языках меньшинств, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая запрет дискриминации по признаку языка и Конвенцию ООН о правах ребенка", - приводятся в документе слова экспертов ООН. В заявлении говорится, что правительство Латвии обязано в соответствии с международным правом и региональными документами защищать и отстаивать языковые права общин меньшинств страны без дискриминации. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230206/aven-1850130824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, оон, в мире
ООН прокомментировала сокращение образования на языках меньшинств в Латвии
ООН: сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит правам человека
ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. По оценкам экспертов ООН, резкое сокращение образования на языках меньшинств в Латвии противоречит стандартам в области прав человека и может представлять собой дискриминацию, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКПЧ.
"Недавние законодательные изменения в Латвии, ограничивающие образование на языках меньшинств страны, противоречат стандартам в области прав человека и могут представлять собой дискриминацию", - сказано в документе.
Эксперты ООН напоминают, что в 2022 году Латвия разработала и приняла закон, вносящий изменения в систему образования страны, который требует, чтобы все дошкольные и школьные учреждения, включая двуязычные учреждения и учреждения, работающие на языках меньшинств, переходили на обучение исключительно на латышском языке.
"Эти поправки, которые серьезно ограничивают образование на языках меньшинств, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая запрет дискриминации по признаку языка и Конвенцию ООН о правах ребенка", - приводятся в документе слова экспертов ООН.
В заявлении говорится, что правительство Латвии обязано в соответствии с международным правом и региональными документами защищать и отстаивать языковые права общин меньшинств страны без дискриминации.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек. Из них около 40% - русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.