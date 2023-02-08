https://ria.ru/20230208/koty-1850628685.html
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов - РИА Новости, 08.02.2023
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов
В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:30
2023-02-08T17:30
2023-02-08T17:53
хорошие новости
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850627659_0:446:960:986_1920x0_80_0_0_a10582871b19ec5990b512f38a791d28.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в переулке Дизельный. Приехав на вызов, спасатели обнаружили, что на 30 "квадратах" горит жилой частный дом, огонь успел охватить внутреннюю отделку и кровлю. Как добавили в пресс-службе, пожар удалось ликвидировать в 15:05 по местному времени, о пострадавших людях не сообщается.
https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850627659_0:356:960:1076_1920x0_80_0_0_998318132de9be21329a1362141aa1b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
Хорошие новости, Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Животные
17:30 08.02.2023 (обновлено: 17:53 08.02.2023)
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь