https://ria.ru/20230208/koty-1850628685.html

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов - РИА Новости, 08.02.2023

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов

В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:30

2023-02-08T17:30

2023-02-08T17:53

хорошие новости

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

животные

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в переулке Дизельный. Приехав на вызов, спасатели обнаружили, что на 30 "квадратах" горит жилой частный дом, огонь успел охватить внутреннюю отделку и кровлю. Как добавили в пресс-службе, пожар удалось ликвидировать в 15:05 по местному времени, о пострадавших людях не сообщается.

https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html

екатеринбург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные