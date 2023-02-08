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В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов - РИА Новости, 08.02.2023
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В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов - РИА Новости, 08.02.2023
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов
В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:30
2023-02-08T17:53
хорошие новости
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
животные
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел в переулке Дизельный. Приехав на вызов, спасатели обнаружили, что на 30 "квадратах" горит жилой частный дом, огонь успел охватить внутреннюю отделку и кровлю. Как добавили в пресс-службе, пожар удалось ликвидировать в 15:05 по местному времени, о пострадавших людях не сообщается.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), животные
Хорошие новости, Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Животные
17:30 08.02.2023 (обновлено: 17:53 08.02.2023)
 
В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов

В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь

© Фото : ГУ МЧС Росси по Свердловской областиВ ходе тушения пожара в Екатеринбурге огнеборцами спасены два кота
В ходе тушения пожара в Екатеринбурге огнеборцами спасены два кота - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : ГУ МЧС Росси по Свердловской области
В ходе тушения пожара в Екатеринбурге огнеборцами спасены два кота
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге пожарные вынесли из горящего дома двух котов и оказали им первую помощь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.
Пожар произошел в переулке Дизельный. Приехав на вызов, спасатели обнаружили, что на 30 "квадратах" горит жилой частный дом, огонь успел охватить внутреннюю отделку и кровлю.

"В ходе тушения пожара огнеборцами спасены два кота. Спасатели вынесли котят на улицу и оказали им первую помощь", — говорится в заявлении.

Как добавили в пресс-службе, пожар удалось ликвидировать в 15:05 по местному времени, о пострадавших людях не сообщается.
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Хорошие новостиПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Животные
 
 
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