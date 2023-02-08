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В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850495154.html
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19
Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:06
2023-02-08T11:18
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 393 человека, на 3,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 8 104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля 2023 года. Выявлено 10 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:06 08.02.2023 (обновлено: 11:18 08.02.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 10 389 новых случаев COVID-19, умерли 44 человека

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 393 человека, на 3,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
"Выздоровело за сутки 8 104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля 2023 года. Выявлено 10 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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