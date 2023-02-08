https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850495154.html
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19
Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:06
2023-02-08T11:06
2023-02-08T11:18
распространение коронавируса
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общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 393 человека, на 3,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 8 104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля 2023 года. Выявлено 10 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/kraken-1850321809.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:06 08.02.2023 (обновлено: 11:18 08.02.2023)
В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 10 389 новых случаев COVID-19, умерли 44 человека