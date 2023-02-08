https://ria.ru/20230208/koronavirus-1850495154.html

В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1393 пациента с COVID-19

Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:06

2023-02-08T11:06

2023-02-08T11:18

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195960_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_137afebc3ed42cbd06173d9eb57c5a4b.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 393 человека, на 3,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 42 субъектах, снижение — в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах. "Выздоровело за сутки 8 104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля 2023 года. Выявлено 10 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/kraken-1850321809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии