https://ria.ru/20230208/kontrataka-1850524607.html

Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник

Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.02.2023

Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике, отметив, что Киев скопил там достаточное... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:50

2023-02-08T12:50

2023-02-08T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

киев

сватово

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844427973_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_a226d6b6cc5f49982c3d5299ccc44355.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике, отметив, что Киев скопил там достаточное количество сил, чтобы контратаковать."Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически - это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24"."К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории. Именно по этой причине ситуация там достаточно сложная", - отметил он.Пасечник также отметил, что ситуацию осложняют постоянные обстрелы этих населенных пунктов. Власти республики стараются организовать для их жителей доставку всей необходимой гуманитарной помощи, добавил он.

луганская народная республика

украина

киев

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина, киев, сватово, леонид пасечник