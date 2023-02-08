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Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник
Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник - РИА Новости, 08.02.2023
Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике, отметив, что Киев скопил там достаточное... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:50
2023-02-08T12:50
2023-02-08T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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леонид пасечник
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в республике, отметив, что Киев скопил там достаточное количество сил, чтобы контратаковать."Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически - это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24"."К нашему большому сожалению, враг скапливает там достаточные резервы, силы для того, чтобы контратаковать, чтобы вернуть утраченные территории. Именно по этой причине ситуация там достаточно сложная", - отметил он.Пасечник также отметил, что ситуацию осложняют постоянные обстрелы этих населенных пунктов. Власти республики стараются организовать для их жителей доставку всей необходимой гуманитарной помощи, добавил он.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, киев, сватово, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Сватово, Леонид Пасечник
12:50 08.02.2023 (обновлено: 14:09 08.02.2023)
Киев стянул силы для контратаки в ЛНР, заявил Пасечник
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ достаточных резервов для контратаки