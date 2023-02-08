https://ria.ru/20230208/konflikt-1850621540.html

В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине

В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023

В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине

Западные страны, поставляя оружие, пытаются затянуть военный конфликт на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:10

2023-02-08T17:10

2023-02-08T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вашингтон (штат)

владимир константинов

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Западные страны, поставляя оружие, пытаются затянуть военный конфликт на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Запад пытается затянуть конфликт на Украине всеми средствами. Сейчас — через его "управляемую эскалацию". Отсюда решение о передаче Киеву танков западного образца. На эту же цель работает решение Вашингтона о передаче ВСУ ракет большего радиуса действия", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, курс на эскалацию конфликта будет продолжаться Западом до тех пор, пока он не начнет платить за участие в нем свою цену, измеряемую не в долларах, а также не в поставленных танках и снарядах. "Наша задача — максимально снять или минимизировать возможную угрозу… Коллективный Запад очень уязвим — на своих коммуникациях, на объектах инфраструктуры, в местах незаконного нахождения своих военнослужащих... Да, наш народ очень терпелив. Но наступает момент, когда этому терпению приходит конец. И тогда никому не позавидуешь, кто окажется у нас на пути", - подчеркнул глава парламента. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230208/germaniya-1850618776.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины