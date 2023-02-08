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В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/konflikt-1850621540.html
В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине
В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине
Западные страны, поставляя оружие, пытаются затянуть военный конфликт на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:10
2023-02-08T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
владимир константинов
владимир путин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Западные страны, поставляя оружие, пытаются затянуть военный конфликт на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Запад пытается затянуть конфликт на Украине всеми средствами. Сейчас — через его "управляемую эскалацию". Отсюда решение о передаче Киеву танков западного образца. На эту же цель работает решение Вашингтона о передаче ВСУ ракет большего радиуса действия", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, курс на эскалацию конфликта будет продолжаться Западом до тех пор, пока он не начнет платить за участие в нем свою цену, измеряемую не в долларах, а также не в поставленных танках и снарядах. "Наша задача — максимально снять или минимизировать возможную угрозу… Коллективный Запад очень уязвим — на своих коммуникациях, на объектах инфраструктуры, в местах незаконного нахождения своих военнослужащих... Да, наш народ очень терпелив. Но наступает момент, когда этому терпению приходит конец. И тогда никому не позавидуешь, кто окажется у нас на пути", - подчеркнул глава парламента. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230208/germaniya-1850618776.html
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украина
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир константинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Константинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
17:10 08.02.2023
 
В Крыму заявили, что Запад пытается затянуть конфликт на Украине

Глава крымского парламента Константинов: Запад пытается затянуть конфликт на Украине

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Западные страны, поставляя оружие, пытаются затянуть военный конфликт на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Запад пытается затянуть конфликт на Украине всеми средствами. Сейчас — через его "управляемую эскалацию". Отсюда решение о передаче Киеву танков западного образца. На эту же цель работает решение Вашингтона о передаче ВСУ ракет большего радиуса действия", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
17:00Специальная военная операция на Украине
В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине
По его словам, курс на эскалацию конфликта будет продолжаться Западом до тех пор, пока он не начнет платить за участие в нем свою цену, измеряемую не в долларах, а также не в поставленных танках и снарядах.
"Наша задача — максимально снять или минимизировать возможную угрозу… Коллективный Запад очень уязвим — на своих коммуникациях, на объектах инфраструктуры, в местах незаконного нахождения своих военнослужащих... Да, наш народ очень терпелив. Но наступает момент, когда этому терпению приходит конец. И тогда никому не позавидуешь, кто окажется у нас на пути", - подчеркнул глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:00Специальная военная операция на Украине
Причины конфликта. Была ли украинская трагедия неизбежной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВашингтон (штат)Владимир КонстантиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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