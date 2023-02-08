https://ria.ru/20230208/konfiskatsiya-1850606370.html

Британия работает над правовой стороной конфискации активов России

Британия работает над правовой стороной конфискации активов России - РИА Новости, 08.02.2023

Британия работает над правовой стороной конфискации активов России

Великобритания работает с международными союзниками над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, заявил в среду... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:32

2023-02-08T16:32

2023-02-08T16:32

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Великобритания работает с международными союзниками над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, заявил в среду британский премьер-министр Риши Сунак. "В настоящий момент мы прорабатываем с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины", - сказал он, выступая в парламенте. Накануне британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html

https://ria.ru/20230204/gosduma-1849721766.html

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