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Британия работает над правовой стороной конфискации активов России - РИА Новости, 08.02.2023
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Британия работает над правовой стороной конфискации активов России
Британия работает над правовой стороной конфискации активов России - РИА Новости, 08.02.2023
Британия работает над правовой стороной конфискации активов России
Великобритания работает с международными союзниками над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, заявил в среду... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:32
2023-02-08T16:32
в мире
россия
украина
великобритания
крис брайант
еврокомиссия
риши сунак
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Великобритания работает с международными союзниками над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, заявил в среду британский премьер-министр Риши Сунак. "В настоящий момент мы прорабатываем с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины", - сказал он, выступая в парламенте. Накануне британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850549026.html
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в мире, россия, украина, великобритания, крис брайант, еврокомиссия, риши сунак, евросоюз, мария захарова, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Крис Брайант, Еврокомиссия, Риши Сунак, Евросоюз, Мария Захарова, Санкции в отношении России
16:32 08.02.2023
 
Британия работает над правовой стороной конфискации активов России

Сунак: Британия работает над правовой стороной конфискации замороженных активов России

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Великобритания работает с международными союзниками над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов и их передачи Украине, заявил в среду британский премьер-министр Риши Сунак.
"В настоящий момент мы прорабатываем с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины", - сказал он, выступая в парламенте.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
14:08
Британия расширила список антироссийских санкций
Накануне британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 12:18
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияКрис БрайантЕврокомиссияРиши СунакЕвросоюзМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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