https://ria.ru/20230208/koloniya-1850645348.html
Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии
Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 08.02.2023
Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии
Пьяный водитель, который в Чувашии насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, осужден на 8 лет колонии-поселения, сообщает региональное... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:20
2023-02-08T18:20
2023-02-08T18:20
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пьяный водитель, который в Чувашии насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, осужден на 8 лет колонии-поселения, сообщает региональное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что вечером 4 октября 2022 года 65-летний житель деревни Лесные Туваны, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 11-летнюю девочку и коляску, в которой она везла годовалого брата, после чего скрылся. Девочка умерла на месте в автомобиле скорой помощи, малыш попал в больницу. "В ходе следствия обвиняемый признал вину... Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 525 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Его судили по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения).
https://ria.ru/20230207/sud-1850324277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии
В Чувашии водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости.
Пьяный водитель, который в Чувашии насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, осужден на 8 лет колонии-поселения, сообщает региональное управление СК РФ
.
Следствием и судом установлено, что вечером 4 октября 2022 года 65-летний житель деревни Лесные Туваны, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 11-летнюю девочку и коляску, в которой она везла годовалого брата, после чего скрылся. Девочка умерла на месте в автомобиле скорой помощи, малыш попал в больницу.
"В ходе следствия обвиняемый признал вину... Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 525 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Его судили по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения).