https://ria.ru/20230208/koloniya-1850645348.html

Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии

Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 08.02.2023

Водитель, задавивший гулявшую с братом девочку, получил восемь лет колонии

Пьяный водитель, который в Чувашии насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, осужден на 8 лет колонии-поселения, сообщает региональное... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:20

2023-02-08T18:20

2023-02-08T18:20

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Пьяный водитель, который в Чувашии насмерть сбил 11-летнюю девочку, гулявшую с младшим братом, осужден на 8 лет колонии-поселения, сообщает региональное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что вечером 4 октября 2022 года 65-летний житель деревни Лесные Туваны, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 11-летнюю девочку и коляску, в которой она везла годовалого брата, после чего скрылся. Девочка умерла на месте в автомобиле скорой помощи, малыш попал в больницу. "В ходе следствия обвиняемый признал вину... Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 525 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Его судили по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения).

https://ria.ru/20230207/sud-1850324277.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)