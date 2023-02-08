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В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии - РИА Новости, 08.02.2023
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В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии
В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии - РИА Новости, 08.02.2023
В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии
КНДР проводит ночной военный парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники в Южной... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:14
2023-02-08T17:14
в мире
кндр (северная корея)
ким ир сен
ким чен ын
пхеньян
корейская народная армия
южная корея
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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. КНДР проводит ночной военный парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники в Южной Корее. По данным источников агентства, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в 20.30(14.30 мск) началась торжественная церемония перед парадом, основное мероприятие, как сообщается, продолжается. Лидер КНДР Ким Чен Ын с момента вступления в должность посетил 11 из 12 военных парадов, поэтому его присутствие ожидается. Агентство сообщает, что для мероприятия мобилизованы более 22 тысяч человек, что делает нынешний парад самым крупным для КНДР на данный момент. Также велика вероятность, что в ходе мероприятия будет представлено новое оружие. В репетициях парада задействованы самолеты, также была замечена ракета, похожая на межконтинентальную баллистическую ракету КНДР типа "Хвасон-17", поэтому ожидается, что в параде будут задействованы стратегические вооружения. Как сообщает агентство со ссылкой на американских экспертов, на параде могут быть представлены новые крылатые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, сверхкрупная РСЗО, а также беспилотники-невидимки. Нынешний парад будет уже пятым для Северной Кореи с 2020 года, проведенным ночью. Обычно детали мероприятия сообщаются официальными СМИ на следующий день. Церемония основания Корейской народной армии состоялась 8 февраля 1948 года.
https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html
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кндр (северная корея)
пхеньян
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в мире, кндр (северная корея), ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, корейская народная армия, южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Ир Сен, Ким Чен Ын, Пхеньян, Корейская народная армия, Южная Корея
17:14 08.02.2023
 
В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии

В КНДР проводят ночной военный парад в честь 75-летия основания армии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. КНДР проводит ночной военный парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники в Южной Корее.
По данным источников агентства, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в 20.30(14.30 мск) началась торжественная церемония перед парадом, основное мероприятие, как сообщается, продолжается.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын с момента вступления в должность посетил 11 из 12 военных парадов, поэтому его присутствие ожидается.
Агентство сообщает, что для мероприятия мобилизованы более 22 тысяч человек, что делает нынешний парад самым крупным для КНДР на данный момент. Также велика вероятность, что в ходе мероприятия будет представлено новое оружие.
В репетициях парада задействованы самолеты, также была замечена ракета, похожая на межконтинентальную баллистическую ракету КНДР типа "Хвасон-17", поэтому ожидается, что в параде будут задействованы стратегические вооружения.
Как сообщает агентство со ссылкой на американских экспертов, на параде могут быть представлены новые крылатые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, сверхкрупная РСЗО, а также беспилотники-невидимки.
Нынешний парад будет уже пятым для Северной Кореи с 2020 года, проведенным ночью. Обычно детали мероприятия сообщаются официальными СМИ на следующий день.
Церемония основания Корейской народной армии состоялась 8 февраля 1948 года.
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В миреКНДР (Северная Корея)Ким Ир СенКим Чен ЫнПхеньянКорейская народная армияЮжная Корея
 
 
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