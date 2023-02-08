https://ria.ru/20230208/kndr-1850622671.html

В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии

В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии - РИА Новости, 08.02.2023

В КНДР проводят военный парад в честь юбилея основания армии

КНДР проводит ночной военный парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники в Южной... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:14

2023-02-08T17:14

2023-02-08T17:14

в мире

кндр (северная корея)

ким ир сен

ким чен ын

пхеньян

корейская народная армия

южная корея

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СЕУЛ, 8 фев – РИА Новости. КНДР проводит ночной военный парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА), сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военные источники в Южной Корее. По данным источников агентства, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в 20.30(14.30 мск) началась торжественная церемония перед парадом, основное мероприятие, как сообщается, продолжается. Лидер КНДР Ким Чен Ын с момента вступления в должность посетил 11 из 12 военных парадов, поэтому его присутствие ожидается. Агентство сообщает, что для мероприятия мобилизованы более 22 тысяч человек, что делает нынешний парад самым крупным для КНДР на данный момент. Также велика вероятность, что в ходе мероприятия будет представлено новое оружие. В репетициях парада задействованы самолеты, также была замечена ракета, похожая на межконтинентальную баллистическую ракету КНДР типа "Хвасон-17", поэтому ожидается, что в параде будут задействованы стратегические вооружения. Как сообщает агентство со ссылкой на американских экспертов, на параде могут быть представлены новые крылатые ракеты, способные нести ядерную боеголовку, сверхкрупная РСЗО, а также беспилотники-невидимки. Нынешний парад будет уже пятым для Северной Кореи с 2020 года, проведенным ночью. Обычно детали мероприятия сообщаются официальными СМИ на следующий день. Церемония основания Корейской народной армии состоялась 8 февраля 1948 года.

https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html

https://ria.ru/20230202/kndr-1849118005.html

кндр (северная корея)

пхеньян

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), ким ир сен, ким чен ын, пхеньян, корейская народная армия, южная корея