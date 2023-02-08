https://ria.ru/20230208/khimki-1850620787.html

Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках

Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках - РИА Новости, 08.02.2023

Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках

Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:08

2023-02-08T17:08

2023-02-08T17:08

происшествия

россия

химки

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует их руководитель Александр Стариков, сообщила его старший помощник Ольга Врадий. "Уголовные дела о покушении на убийство школьницы в Химках (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности (ст. 293 УК РФ) для дальнейшего расследования переданы в аппарат ГСУ СК РФ по Московской области... Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым", - сказала она. Второй день следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они уже провели три осмотра, допросили более 30 свидетелей, а также изъяли необходимые для следствия вещи. Во вторник словесный конфликт между двумя пятиклассницами в лицее в Химках закончился поножовщиной в туалете: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшая девочка пришла в себя. Как ранее пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

https://ria.ru/20230208/lechenie-1850598438.html

https://ria.ru/20230208/ikona-1850573361.html

https://ria.ru/20230208/draka-1850586662.html

россия

химки

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, химки, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев