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Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках - РИА Новости, 08.02.2023
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Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках
Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках - РИА Новости, 08.02.2023
Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках
Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:08
2023-02-08T17:08
происшествия
россия
химки
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует их руководитель Александр Стариков, сообщила его старший помощник Ольга Врадий. "Уголовные дела о покушении на убийство школьницы в Химках (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности (ст. 293 УК РФ) для дальнейшего расследования переданы в аппарат ГСУ СК РФ по Московской области... Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым", - сказала она. Второй день следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они уже провели три осмотра, допросили более 30 свидетелей, а также изъяли необходимые для следствия вещи. Во вторник словесный конфликт между двумя пятиклассницами в лицее в Химках закончился поножовщиной в туалете: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали. В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшая девочка пришла в себя. Как ранее пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
https://ria.ru/20230208/lechenie-1850598438.html
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россия
химки
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происшествия, россия, химки, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), андрей воробьев
Происшествия, Россия, Химки, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Андрей Воробьев
17:08 08.02.2023
 
Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках

Руководитель подмосковного СК Стариков взял на контроль расследование покушения в Химках

© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует их руководитель Александр Стариков, сообщила его старший помощник Ольга Врадий.
"Уголовные дела о покушении на убийство школьницы в Химках (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности (ст. 293 УК РФ) для дальнейшего расследования переданы в аппарат ГСУ СК РФ по Московской области... Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым", - сказала она.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
16:17
Жительницу Башкирии отправили на лечение после угроз убить себя и ребенка
Второй день следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они уже провели три осмотра, допросили более 30 свидетелей, а также изъяли необходимые для следствия вещи.
"Назначена экспертиза запаховых следов человека; дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Планируется назначение психолого-психиатрических и почерковедческой экспертизы", - добавила Врадий.
Во вторник словесный конфликт между двумя пятиклассницами в лицее в Химках закончился поножовщиной в туалете: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:09Религия
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшая девочка пришла в себя.
Как ранее пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:48
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ПроисшествияРоссияХимкиМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Андрей Воробьев
 
 
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