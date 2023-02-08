Подмосковный СК возьмет на себя расследование покушения в лицее в Химках
Руководитель подмосковного СК Стариков взял на контроль расследование покушения в Химках
© Фото : Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской областиСотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
Сотрудница СК Росси в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Расследованием уголовных дел о покушении на убийство ученицы подмосковного лицея и халатности займутся следователи областного главка СК РФ, работу контролирует их руководитель Александр Стариков, сообщила его старший помощник Ольга Врадий.
"Уголовные дела о покушении на убийство школьницы в Химках (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту халатности (ст. 293 УК РФ) для дальнейшего расследования переданы в аппарат ГСУ СК РФ по Московской области... Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем ГСУ СК России по Московской области Александром Стариковым", - сказала она.
Второй день следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они уже провели три осмотра, допросили более 30 свидетелей, а также изъяли необходимые для следствия вещи.
"Назначена экспертиза запаховых следов человека; дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Планируется назначение психолого-психиатрических и почерковедческой экспертизы", - добавила Врадий.
Во вторник словесный конфликт между двумя пятиклассницами в лицее в Химках закончился поножовщиной в туалете: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую 2012 года рождения госпитализировали.
В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшая девочка пришла в себя.
Как ранее пояснил РИА Новости на правах эксперта адвокат Андрей Гривцов, школьнице, которая ударила одноклассницу ножом, в силу возраста не грозит уголовная ответственность, однако ее могут поставить на учет и на время отправить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.