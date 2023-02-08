https://ria.ru/20230208/khimki-1850593151.html

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе - РИА Новости, 08.02.2023

Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе

Ученица пятого класса лицея № 10 в Химках, которую накануне ударила ножом одноклассница, пережила геморрагический шок третьей степени из-за большой кровопотери, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:06

2023-02-08T16:06

2023-02-08T17:03

происшествия

химки

люберцы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 8 фев — РИА Новости. Ученица пятого класса лицея № 10 в Химках, которую накануне ударила ножом одноклассница, пережила геморрагический шок третьей степени из-за большой кровопотери, сообщила врач детской больницы в Люберцах на видео в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Кровопотеря у нее была, по-видимому, достаточно большой, потому что ее туда привезли, гемоглобин — 40. Это называется геморрагический шок третьей степени. Самый тяжелый", — рассказала она.По мнению медика, школьнице повезло, что ее вовремя доставили в больницу, где врачи, "несмотря на то, что специализированы на лечении взрослых", тщательно обработали пострадавшей раны.Она также особо отметила работу реанимационной бригады и врачей медицины катастроф, которые не допустили ухудшения состояния ребенка при транспортировке.Во вторник днем пресс-служба областного управления МВД сообщила, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной. Пострадавшей оказалась девочка 2012 года рождения, ее госпитализировали. В Министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что она находится в крайне тяжелом состоянии.Следователи возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.

https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html

https://ria.ru/20230208/draka-1850541306.html

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люберцы

московская область (подмосковье)

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происшествия, химки, люберцы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия