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Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе - РИА Новости, 08.02.2023
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Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе - РИА Новости, 08.02.2023
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе
Ученица пятого класса лицея № 10 в Химках, которую накануне ударила ножом одноклассница, пережила геморрагический шок третьей степени из-за большой кровопотери, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:06
2023-02-08T17:03
происшествия
химки
люберцы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
россия
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КРАСНОГОРСК, 8 фев — РИА Новости. Ученица пятого класса лицея № 10 в Химках, которую накануне ударила ножом одноклассница, пережила геморрагический шок третьей степени из-за большой кровопотери, сообщила врач детской больницы в Люберцах на видео в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Кровопотеря у нее была, по-видимому, достаточно большой, потому что ее туда привезли, гемоглобин — 40. Это называется геморрагический шок третьей степени. Самый тяжелый", — рассказала она.По мнению медика, школьнице повезло, что ее вовремя доставили в больницу, где врачи, "несмотря на то, что специализированы на лечении взрослых", тщательно обработали пострадавшей раны.Она также особо отметила работу реанимационной бригады и врачей медицины катастроф, которые не допустили ухудшения состояния ребенка при транспортировке.Во вторник днем пресс-служба областного управления МВД сообщила, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной. Пострадавшей оказалась девочка 2012 года рождения, ее госпитализировали. В Министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что она находится в крайне тяжелом состоянии.Следователи возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.
https://ria.ru/20230207/konflikt-1850345665.html
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происшествия, химки, люберцы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Химки, Люберцы, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Россия
16:06 08.02.2023 (обновлено: 17:03 08.02.2023)
 
Врач рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в химкинской школе

Пострадавшая в поножовщине школьница из Химок пережила геморрагический шок третьей степени

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 8 фев — РИА Новости. Ученица пятого класса лицея № 10 в Химках, которую накануне ударила ножом одноклассница, пережила геморрагический шок третьей степени из-за большой кровопотери, сообщила врач детской больницы в Люберцах на видео в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Кровопотеря у нее была, по-видимому, достаточно большой, потому что ее туда привезли, гемоглобин — 40. Это называется геморрагический шок третьей степени. Самый тяжелый", — рассказала она.
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По мнению медика, школьнице повезло, что ее вовремя доставили в больницу, где врачи, "несмотря на то, что специализированы на лечении взрослых", тщательно обработали пострадавшей раны.
Она также особо отметила работу реанимационной бригады и врачей медицины катастроф, которые не допустили ухудшения состояния ребенка при транспортировке.
Во вторник днем пресс-служба областного управления МВД сообщила, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной. Пострадавшей оказалась девочка 2012 года рождения, ее госпитализировали. В Министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что она находится в крайне тяжелом состоянии.
Следователи возбудили два уголовных дела: о покушении на убийство и халатности.
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