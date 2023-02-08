https://ria.ru/20230208/kambodzha-1850548005.html
Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями
Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями - РИА Новости, 08.02.2023
Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями
Иностранцы в Камбодже смогут расплачиваться за услуги по всей стране китайской валютой, заявил министр туризма королевства Тонг Кхон. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:06
2023-02-08T19:06
2023-02-08T19:06
туризм
туризм
новости - туризм
камбоджа
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759708089_0:449:2842:2048_1920x0_80_0_0_732620cda0b7e6966d36c7335fcd7792.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Иностранцы в Камбодже смогут расплачиваться за услуги по всей стране китайской валютой, заявил министр туризма королевства Тонг Кхон. "Камбоджа разрешит использование китайских юаней вместо камбоджийских риелей и долларов США для оплаты всех туристических услуг", — приводит его слова Khmer Times. Тонг Кхон уточнил, что новая политика направлена на развитие туризма и охватывает "все отели и рестораны Камбоджи". "Этот 2023 год для нас особенный, так как 65 лет исполняется дипломатическим отношениям между Камбоджей и Китаем. В 2022 году королевство приняло почти 2,3 миллиона иностранных туристов, из которых более 100 тысяч были из Поднебесной", — добавил политик. По его прогнозам, в текущем году Камбоджа примет более 4,3 миллиона зарубежных гостей, из которых почти два миллиона прибудут из КНР. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая с 25 декабря 2022 года перестал публиковать ежедневную статистику по эпидемиологической ситуации в стране. С 8 января 2023 года власти полностью отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы в Поднебесную.
https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html
камбоджа
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759708089_249:202:2710:2048_1920x0_80_0_0_c93e53b042c7d2cb3cab31daafd307a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, камбоджа, китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камбоджа, Китай
Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями
Власти Камбоджи планируют разрешить иностранцам расплачиваться за туруслуги юанями
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Иностранцы в Камбодже смогут расплачиваться за услуги по всей стране китайской валютой, заявил министр туризма королевства Тонг Кхон.
"Камбоджа разрешит использование китайских юаней вместо камбоджийских риелей и долларов США
для оплаты всех туристических услуг", — приводит
его слова Khmer Times. Тонг Кхон уточнил, что новая политика направлена на развитие туризма и охватывает "все отели и рестораны Камбоджи".
"Этот 2023 год для нас особенный, так как 65 лет исполняется дипломатическим отношениям между Камбоджей и Китаем
. В 2022 году королевство приняло почти 2,3 миллиона иностранных туристов, из которых более 100 тысяч были из Поднебесной", —
добавил политик.
По его прогнозам, в текущем году Камбоджа примет более 4,3 миллиона зарубежных гостей, из которых почти два миллиона прибудут из КНР.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая с 25 декабря 2022 года перестал публиковать ежедневную статистику по эпидемиологической ситуации в стране. С 8 января 2023 года власти полностью отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы в Поднебесную.