https://ria.ru/20230208/kambodzha-1850548005.html

Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями

Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями - РИА Новости, 08.02.2023

Туристы смогут расплатиться в Камбодже китайскими юанями

Иностранцы в Камбодже смогут расплачиваться за услуги по всей стране китайской валютой, заявил министр туризма королевства Тонг Кхон. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:06

2023-02-08T19:06

2023-02-08T19:06

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новости - туризм

камбоджа

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Иностранцы в Камбодже смогут расплачиваться за услуги по всей стране китайской валютой, заявил министр туризма королевства Тонг Кхон. "Камбоджа разрешит использование китайских юаней вместо камбоджийских риелей и долларов США для оплаты всех туристических услуг", — приводит его слова Khmer Times. Тонг Кхон уточнил, что новая политика направлена на развитие туризма и охватывает "все отели и рестораны Камбоджи". "Этот 2023 год для нас особенный, так как 65 лет исполняется дипломатическим отношениям между Камбоджей и Китаем. В 2022 году королевство приняло почти 2,3 миллиона иностранных туристов, из которых более 100 тысяч были из Поднебесной", — добавил политик. По его прогнозам, в текущем году Камбоджа примет более 4,3 миллиона зарубежных гостей, из которых почти два миллиона прибудут из КНР. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая с 25 декабря 2022 года перестал публиковать ежедневную статистику по эпидемиологической ситуации в стране. С 8 января 2023 года власти полностью отменили карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы в Поднебесную.

https://ria.ru/20211201/kambodzha-1759814131.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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