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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 08.02.2023
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В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 08.02.2023
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Извержение произошло на кратере Сёва вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:41
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япония
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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Извержение произошло на кратере Сёва вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Вулкан дважды утром в среду выбросил столбы пепла и дыма каждый высотой около 1000 метров. В последний раз извержение на этом кратере было замечено в апреле 2018 года. Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 километров возможно падение вулканических камней. Наибольшая активность кратера Сёва наблюдалась с 2006 по 2018 год. Сообщений об угрозе для населения не поступало. Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западе Японии, достигает в высоту 1117 метров над уровнем моря, и на его склонах есть паразитические кратеры. Летом прошлого года произошло сильное извержение - вулкан выбросил новый столб дыма и пепла на высоту 2,2 тысячи метров. Был объявлен 5-й, самый высокий уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей из опасных районов в радиусе 3 километров. Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей.
https://ria.ru/20230124/vulkan-1847035286.html
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япония
Япония
14:41 08.02.2023 (обновлено: 20:48 08.02.2023)
 
В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии произошло извержение на кратере Сева вулкана Сакурадзима

CC BY-SA 3.0 / Krypton / Извержение вулкана Сакурадзима в Японии
Извержение вулкана Сакурадзима в Японии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Krypton /
Извержение вулкана Сакурадзима в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Извержение произошло на кратере Сёва вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Вулкан дважды утром в среду выбросил столбы пепла и дыма каждый высотой около 1000 метров. В последний раз извержение на этом кратере было замечено в апреле 2018 года.
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24 января, 12:34
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Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 километров возможно падение вулканических камней.
Наибольшая активность кратера Сёва наблюдалась с 2006 по 2018 год.
Сообщений об угрозе для населения не поступало.
Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западе Японии, достигает в высоту 1117 метров над уровнем моря, и на его склонах есть паразитические кратеры. Летом прошлого года произошло сильное извержение - вулкан выбросил новый столб дыма и пепла на высоту 2,2 тысячи метров. Был объявлен 5-й, самый высокий уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей из опасных районов в радиусе 3 километров. Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей.
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