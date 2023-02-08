https://ria.ru/20230208/izverzhenie-1850560962.html

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима - РИА Новости, 08.02.2023

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Извержение произошло на кратере Сёва вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:41

2023-02-08T14:41

2023-02-08T20:48

япония

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ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Извержение произошло на кратере Сёва вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны. Вулкан дважды утром в среду выбросил столбы пепла и дыма каждый высотой около 1000 метров. В последний раз извержение на этом кратере было замечено в апреле 2018 года. Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 километров возможно падение вулканических камней. Наибольшая активность кратера Сёва наблюдалась с 2006 по 2018 год. Сообщений об угрозе для населения не поступало. Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западе Японии, достигает в высоту 1117 метров над уровнем моря, и на его склонах есть паразитические кратеры. Летом прошлого года произошло сильное извержение - вулкан выбросил новый столб дыма и пепла на высоту 2,2 тысячи метров. Был объявлен 5-й, самый высокий уровень опасности, подразумевающий срочную эвакуацию людей из опасных районов в радиусе 3 километров. Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей.

https://ria.ru/20230124/vulkan-1847035286.html

https://ria.ru/20230130/vulkan-1848295687.html

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