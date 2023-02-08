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"Деловые Линии" подвели итоги года в сегменте 3PL
"Деловые Линии" подвели итоги года в сегменте 3PL - РИА Новости, 08.02.2023
"Деловые Линии" подвели итоги года в сегменте 3PL
Услуги комплексной логистики являются для группы компаний одним из ключевых векторов развития. Так, в прошлом году грузоперевозчик развивал направление... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:54
2023-02-08T14:54
2023-02-08T15:25
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 фев – Пресс-служба "Деловые Линии". Услуги комплексной логистики являются для группы компаний одним из ключевых векторов развития. Так, в прошлом году грузоперевозчик развивал направление фулфилмента, кросс-докинг, входящую логистику клиентов, включая импорт, а также сокращал сроки доставки по сети дистрибуции, благодаря чему клиенты получали собранные заказы точно в срок.Если у клиента "Деловых Линий" настроена интеграция, то он получит возможность отслеживания статуса складского заказа от сборки до доставки получателю.Группа компаний усовершенствовала систему хранения грузов на 3PL-складах и увеличила ёмкость некоторых из них до 27%.Перевод 3PL-складов в городах-миллионниках на современную систему управления складом (WMS) позволил автоматизировать 90% складских операций, равномернее распределять нагрузку по номенклатурной обработке товаров по дням недели и по часам. Это улучшило качество сервиса."На конец 2022 года показатели своевременности приемки товаров на наших 3PL-складах составляют 99,7%, точность сборки заказов и своевременность их отгрузки 99,5%, а точность оформления документов - 99,7%. В 2023 году мы продолжим работать над повышением показателей качества", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.ㅤРекламаООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685ERID: 4CQwVszH9pSXLnF93Nn
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 8 фев – Пресс-служба "Деловые Линии". Услуги комплексной логистики являются для группы компаний одним из ключевых векторов развития. Так, в прошлом году грузоперевозчик развивал направление фулфилмента, кросс-докинг, входящую логистику клиентов, включая импорт, а также сокращал сроки доставки по сети дистрибуции, благодаря чему клиенты получали собранные заказы точно в срок.
Если у клиента "Деловых Линий" настроена интеграция, то он получит возможность отслеживания статуса складского заказа от сборки до доставки получателю.
Группа компаний усовершенствовала систему хранения грузов на 3PL-складах и увеличила ёмкость некоторых из них до 27%.
Перевод 3PL-складов в городах-миллионниках на современную систему управления складом (WMS) позволил автоматизировать 90% складских операций, равномернее распределять нагрузку по номенклатурной обработке товаров по дням недели и по часам. Это улучшило качество сервиса.
"На конец 2022 года показатели своевременности приемки товаров на наших 3PL-складах составляют 99,7%, точность сборки заказов и своевременность их отгрузки 99,5%, а точность оформления документов - 99,7%. В 2023 году мы продолжим работать над повышением показателей качества", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".
ГК "Деловые Линии"
— основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза
.
ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685
ERID: 4CQwVszH9pSXLnF93Nn