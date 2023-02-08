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США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:19
2023-02-08T21:19
2023-02-08T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
украина
вашингтон (штат)
киев
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно проводит оценку актуальных потребностей Киева в сфере обороны. США выступают крупнейшим поставщиком военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
Пентагон: США пока нечего объявить по возможным поставкам истребителей Украине