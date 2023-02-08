https://ria.ru/20230208/istrebiteli-1850678892.html

США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине

США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023

США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине

Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:19

2023-02-08T21:19

2023-02-08T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

украина

вашингтон (штат)

киев

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно проводит оценку актуальных потребностей Киева в сфере обороны. США выступают крупнейшим поставщиком военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вашингтон (штат)

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, украина, вашингтон (штат), киев, патрик райдер, министерство обороны сша