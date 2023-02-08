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США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/istrebiteli-1850678892.html
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине
Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:19
2023-02-08T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
украина
вашингтон (штат)
киев
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно проводит оценку актуальных потребностей Киева в сфере обороны. США выступают крупнейшим поставщиком военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов.
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украина
вашингтон (штат)
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в мире, цены на нефть, украина, вашингтон (штат), киев, патрик райдер, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Патрик Райдер, Министерство обороны США
21:19 08.02.2023
 
США не стали делать объявление по возможным поставкам истребителей Украине

Пентагон: США пока нечего объявить по возможным поставкам истребителей Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагону пока нечего объявить в контексте возможных поставок Украине истребителей, заявил в среду пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
"Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что Вашингтон в координации со своими союзниками и партнерами регулярно проводит оценку актуальных потребностей Киева в сфере обороны.
США выступают крупнейшим поставщиком военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьУкраинаВашингтон (штат)КиевПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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