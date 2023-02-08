https://ria.ru/20230208/iskopaemye-1850641007.html

Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых

Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых - РИА Новости, 08.02.2023

Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:03

2023-02-08T18:03

2023-02-08T18:03

экономика

цены на нефть

швеция

австралия

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_103eee30b06ef59b903d7ea30137aab7.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в рамках плана по снижению своей стратегической зависимости в критически важных ресурсах от стран вне блока. Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс в свою очередь заявил агентству, что блок сначала должен получить четкие данные о том, какие критически важные минералы необходимы в цепочке поставок прежде чем принимать решения о запасах. Как передает агентство, в рамках своей стратегии по снижению зависимости ЕС рассматривает возможность расширения своей сети поставщиков с помощью торговых сделок с рядом стран, в том числе Австралией. Буш назвала более тесные связи с Австралией в горнодобывающем секторе "очень позитивным" фактором, но также призвала к большей эксплуатации минеральных ресурсов на территории ЕС, несмотря на экологические опасения по поводу воздействия некоторых видов горнодобывающей деятельности.

https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850578003.html

швеция

австралия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, швеция, австралия, европа, евросоюз