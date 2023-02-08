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Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых - РИА Новости, 08.02.2023
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Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых
Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых - РИА Новости, 08.02.2023
Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых
Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:03
2023-02-08T18:03
экономика
цены на нефть
швеция
австралия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в рамках плана по снижению своей стратегической зависимости в критически важных ресурсах от стран вне блока. Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс в свою очередь заявил агентству, что блок сначала должен получить четкие данные о том, какие критически важные минералы необходимы в цепочке поставок прежде чем принимать решения о запасах. Как передает агентство, в рамках своей стратегии по снижению зависимости ЕС рассматривает возможность расширения своей сети поставщиков с помощью торговых сделок с рядом стран, в том числе Австралией. Буш назвала более тесные связи с Австралией в горнодобывающем секторе "очень позитивным" фактором, но также призвала к большей эксплуатации минеральных ресурсов на территории ЕС, несмотря на экологические опасения по поводу воздействия некоторых видов горнодобывающей деятельности.
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экономика, цены на нефть, швеция, австралия, европа, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Швеция, Австралия, Европа, Евросоюз
18:03 08.02.2023
 
Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых

Глава Минэнерго Швеции Буш призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в рамках плана по снижению своей стратегической зависимости в критически важных ресурсах от стран вне блока.
"Если у нас не будет всех этих критически важных ресурсов, мы не сможем осуществить зеленый переход... (В таком случае - ред.) Мы будем делать это посредством других стран, отдавая будущее зеленого перехода ЕС в руки одной или нескольких стран, не входящих в блок", - заявила вице-премьер в интервью агентству Блумберг.
Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс в свою очередь заявил агентству, что блок сначала должен получить четкие данные о том, какие критически важные минералы необходимы в цепочке поставок прежде чем принимать решения о запасах.
Как передает агентство, в рамках своей стратегии по снижению зависимости ЕС рассматривает возможность расширения своей сети поставщиков с помощью торговых сделок с рядом стран, в том числе Австралией. Буш назвала более тесные связи с Австралией в горнодобывающем секторе "очень позитивным" фактором, но также призвала к большей эксплуатации минеральных ресурсов на территории ЕС, несмотря на экологические опасения по поводу воздействия некоторых видов горнодобывающей деятельности.
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ЭкономикаЦены на нефтьШвецияАвстралияЕвропаЕвросоюз
 
 
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