Швеция призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых
Глава Минэнерго Швеции Буш призвала Евросоюз создать запасы важнейших полезных ископаемых
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила, что Европе следует рассмотреть возможность создания запасов ключевых полезных ископаемых в рамках плана по снижению своей стратегической зависимости в критически важных ресурсах от стран вне блока.
"Если у нас не будет всех этих критически важных ресурсов, мы не сможем осуществить зеленый переход... (В таком случае - ред.) Мы будем делать это посредством других стран, отдавая будущее зеленого перехода ЕС в руки одной или нескольких стран, не входящих в блок", - заявила вице-премьер в интервью агентству Блумберг.
Министр экономики Нидерландов Микки Адриансенс в свою очередь заявил агентству, что блок сначала должен получить четкие данные о том, какие критически важные минералы необходимы в цепочке поставок прежде чем принимать решения о запасах.
Как передает агентство, в рамках своей стратегии по снижению зависимости ЕС рассматривает возможность расширения своей сети поставщиков с помощью торговых сделок с рядом стран, в том числе Австралией. Буш назвала более тесные связи с Австралией в горнодобывающем секторе "очень позитивным" фактором, но также призвала к большей эксплуатации минеральных ресурсов на территории ЕС, несмотря на экологические опасения по поводу воздействия некоторых видов горнодобывающей деятельности.