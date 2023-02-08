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Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран - РИА Новости, 08.02.2023
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Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран - РИА Новости, 08.02.2023
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:59
2023-02-08T08:59
в мире
россия
иран
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли как минимум три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще как минимум 25 повторных толчков."Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - сказал собеседник агентства.В груз входит самое необходимое для пострадавших от землетрясения: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, россия, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
08:59 08.02.2023
 
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран

Ил-76 МЧС России вылетел из Жуковского с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России в подмосковном аэропорту "Жуковский"
Самолет Ил-76 МЧС России в подмосковном аэропорту Жуковский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Самолет Ил-76 МЧС России в подмосковном аэропорту "Жуковский". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли как минимум три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще как минимум 25 повторных толчков.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - сказал собеседник агентства.
В груз входит самое необходимое для пострадавших от землетрясения: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.
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В миреРоссияИранМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76
 
 
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