https://ria.ru/20230208/iran-1850462978.html

Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран

Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран - РИА Новости, 08.02.2023

Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:59

2023-02-08T08:59

2023-02-08T08:59

в мире

россия

иран

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли как минимум три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще как минимум 25 повторных толчков."Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - сказал собеседник агентства.В груз входит самое необходимое для пострадавших от землетрясения: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76