https://ria.ru/20230208/iran-1850462978.html
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран - РИА Новости, 08.02.2023
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:59
2023-02-08T08:59
2023-02-08T08:59
в мире
россия
иран
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819552357_131:0:1135:565_1920x0_80_0_0_e70cb74c9123ba3a19132ad20c3ad4ab.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли как минимум три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще как минимум 25 повторных толчков."Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - сказал собеседник агентства.В груз входит самое необходимое для пострадавших от землетрясения: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819552357_257:0:1010:565_1920x0_80_0_0_c855d5c6b56e8fa85e6cfdda4887239f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
В мире, Россия, Иран, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Иран
Ил-76 МЧС России вылетел из Жуковского с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский с гуманитарной помощью в Иран после землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Вечером 28 января в иранской провинции Западный Азербайджан, в том числе в районе города Хой, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По последним данным, погибли как минимум три человека, еще 973 пострадали. После землетрясения было зафиксировано еще как минимум 25 повторных толчков.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн", - сказал собеседник агентства.
В груз входит самое необходимое для пострадавших от землетрясения: сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.