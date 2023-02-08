https://ria.ru/20230208/innovatsii-1850452607.html

В России назвали число специалистов, необходимых для внедрения инноваций

В России назвали число специалистов, необходимых для внедрения инноваций - РИА Новости, 08.02.2023

В России назвали число специалистов, необходимых для внедрения инноваций

Российской науке для вывода инновационных решений в реальную экономику ежегодно нужны минимум пять тысяч специалистов в области трансфера технологий, поделился... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:54

2023-02-08T06:54

2023-02-08T09:41

наука

технологии

россия

общество

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российской науке для вывода инновационных решений в реальную экономику ежегодно нужны минимум пять тысяч специалистов в области трансфера технологий, поделился мнением с РИА Новости заместитель руководителя по коммерциализации Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе МИИГАиК Сергей Шестаков. "Для трансформации существующих процессов и внедрения инновационных технологических решений на основе научных достижений необходимо создание промежуточного звена - специалистов в области трансфера технологий... Команда по трансферу технологий, 3-5 человек, может сопровождать 4-9 проектов в год в зависимости от сферы деятельности. Ежегодно нам требуется минимум 5 тысяч таких специалистов", - сказал Шестаков. По словам эксперта, ключевым условием научного суверенитета страны является формирование целостного научно-производственного цикла - связность исследовательских процессов, трансфера технологий и развитие производственной базы. Шестаков отметил, что сейчас менее десяти отечественных вузов реализуют образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области трансфера технологий. По его словам, важным аспектом для обеспечения научного суверенитета является развитие системы подготовки кадров, способных к исследовательской деятельности и в ней заинтересованных. "Повышение интереса для проведения исследований может быть достигнуто интеграцией задач реального сектора экономики в научно-исследовательскую деятельность. За последние 2 года произошло существенное снижение количества аутсорсинговых работ, реализуемых зарубежными организациями. Для участия российских исследователей в решении задач бизнеса важно сформировать бизнес-ориентированное мышление у сотрудников исследовательских организаций", - добавил Шестаков.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

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технологии, россия, общество, навигатор абитуриента, университетская наука