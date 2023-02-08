15:19 08.02.2023 (обновлено: 16:32 08.02.2023)
Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной
Депутаты АдГ представят в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Депутаты правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" представят на текущей неделе в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной, сообщил сопредседатель АдГ Тино Крупалла журналистам.
По его словам, решения по Украине, которые предлагает правительственная коалиция, ведут к эскалации, это вызывает обеспокоенность тем, что Германию втягивают в конфликт на Украине все сильнее.
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"Мы как мирная фракция хотим мирных переговоров и хотим, чтобы эту тему наконец обсудили в бундестаге. И поэтому вчера мы в своей фракции согласовали большинством голосов инициативу по перемирию", - сказал Крупалла на пресс-конференции в среду.
По его словам, АдГ представит свою мирную инициативу на пленарном заседании в бундестаге на текущей неделе.
Как отмечает фракция, "немецкому правительству пора вспомнить об ответственности Германии за мир в Европе и наконец занять более решительную позицию за прекращение военных действий и за мир". Депутаты считают, что необходимо поставить политическую, военную и финансовую поддержку Украины в зависимость от готовности Киева к серьезным мирным переговорам, а также потребовать готовности к переговорам от России.
"Таким образом, Германия и ЕС могли бы поддержать условия для дальнейшего существования Украины в европейском послевоенном порядке гораздо лучше, чем посредством поставок оружия", - пояснили в партии.
В инициативе, в частности, содержится призыв к правительству ФРГ выступить за отправку в Киев и Москву международной мирной делегации во главе с представителем ОБСЕ и договориться с обеими сторонами о немедленном прекращении огня на срок не менее 90 дней, а также за быстрый отвод задействованных войск, по крайней мере, на 30 километров. Предлагается, чтобы наблюдение за прекращением огня и отводом войск вела ОБСЕ.
Кроме того, фракция АдГ считает, что необходимо призвать обе враждующие стороны к участию "во всеобъемлющих и далеко идущих переговорах" о прекращении огня и выдвинуть враждующим сторонам ряд предложений, которые могли бы стать частью мирного соглашения, в частности: создание санкционированных ООН территорий в четырех областях - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской; постепенный вывод российских войск с территории Украины до уровня до 24 февраля 2022 года; постепенное сокращение военной поддержки Украины со стороны ЕС, Великобритании и США; а также постепенная отмена санкций, направленных против России. Кроме того, предлагается решить открытые вопросы по Крыму и Севастополю в течение 15 лет путем двусторонних переговоров между Украиной и Россией.