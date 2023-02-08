https://ria.ru/20230208/initsiativa-1850575970.html

Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной

Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной - РИА Новости, 08.02.2023

Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной

Депутаты правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" представят на текущей неделе в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:19

2023-02-08T15:19

2023-02-08T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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германия

тино крупалла

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обсе

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Депутаты правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" представят на текущей неделе в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной, сообщил сопредседатель АдГ Тино Крупалла журналистам.По его словам, решения по Украине, которые предлагает правительственная коалиция, ведут к эскалации, это вызывает обеспокоенность тем, что Германию втягивают в конфликт на Украине все сильнее."Мы как мирная фракция хотим мирных переговоров и хотим, чтобы эту тему наконец обсудили в бундестаге. И поэтому вчера мы в своей фракции согласовали большинством голосов инициативу по перемирию", - сказал Крупалла на пресс-конференции в среду.По его словам, АдГ представит свою мирную инициативу на пленарном заседании в бундестаге на текущей неделе.Как отмечает фракция, "немецкому правительству пора вспомнить об ответственности Германии за мир в Европе и наконец занять более решительную позицию за прекращение военных действий и за мир". Депутаты считают, что необходимо поставить политическую, военную и финансовую поддержку Украины в зависимость от готовности Киева к серьезным мирным переговорам, а также потребовать готовности к переговорам от России.Кроме того, по мнению АдГ, условием мирного соглашения, учитывающего интересы безопасности как России, так и Украины, могло бы стать партнерство Киева с Евросоюзом с одновременной гарантией не становиться членом военного альянса НАТО и ЕС.В инициативе, в частности, содержится призыв к правительству ФРГ выступить за отправку в Киев и Москву международной мирной делегации во главе с представителем ОБСЕ и договориться с обеими сторонами о немедленном прекращении огня на срок не менее 90 дней, а также за быстрый отвод задействованных войск, по крайней мере, на 30 километров. Предлагается, чтобы наблюдение за прекращением огня и отводом войск вела ОБСЕ.Кроме того, фракция АдГ считает, что необходимо призвать обе враждующие стороны к участию "во всеобъемлющих и далеко идущих переговорах" о прекращении огня и выдвинуть враждующим сторонам ряд предложений, которые могли бы стать частью мирного соглашения, в частности: создание санкционированных ООН территорий в четырех областях - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской; постепенный вывод российских войск с территории Украины до уровня до 24 февраля 2022 года; постепенное сокращение военной поддержки Украины со стороны ЕС, Великобритании и США; а также постепенная отмена санкций, направленных против России. Кроме того, предлагается решить открытые вопросы по Крыму и Севастополю в течение 15 лет путем двусторонних переговоров между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

https://ria.ru/20230207/konflikt-1850418624.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, германия, тино крупалла, евросоюз, обсе, нато