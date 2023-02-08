Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850660737.html
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента - РИА Новости, 08.02.2023
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента
Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:26
2023-02-08T19:26
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении – 11,72% год к году", - говорится в документе. Авторы обзора отмечают, что продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. "На отчетной неделе снизились цены на мясопродукты, масла и жиры, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем росли цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия", - сказано в документе. "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02% после 0,00% на предыдущей неделе). Снижались цены на электро- и бытовые приборы (-0,20% после снижения на -1,19% неделей ранее), строительные материалы, одежду и белье. На легковые автомобили рост цен ускорился до 0,12% (0,03% неделей ранее) за счет автомобилей иностранных марок", - отмечается в документе. Минэкономразвития также пишет, что в секторе услуг цены выросли на 0,21%, как и неделей ранее. При этом рост цен на туристические услуги замедлился, а на бытовые - ускорился (основном за счет удорожания мойки автомобилей). По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20230208/kolbasa-1850630763.html
https://ria.ru/20230127/mrot-1847983895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
19:26 08.02.2023
 
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении на 6 февраля составила 11,72 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении – 11,72% год к году", - говорится в документе.
Продукция мясоперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
17:37
Производители колбас в России надеются избежать ценовых скачков
Авторы обзора отмечают, что продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. "На отчетной неделе снизились цены на мясопродукты, масла и жиры, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем росли цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия", - сказано в документе.
"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02% после 0,00% на предыдущей неделе). Снижались цены на электро- и бытовые приборы (-0,20% после снижения на -1,19% неделей ранее), строительные материалы, одежду и белье. На легковые автомобили рост цен ускорился до 0,12% (0,03% неделей ранее) за счет автомобилей иностранных марок", - отмечается в документе.
Минэкономразвития также пишет, что в секторе услуг цены выросли на 0,21%, как и неделей ранее. При этом рост цен на туристические услуги замедлился, а на бытовые - ускорился (основном за счет удорожания мойки автомобилей).
По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 18:18
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала