https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850660737.html
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента - РИА Новости, 08.02.2023
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента
Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:26
2023-02-08T19:26
2023-02-08T19:26
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении – 11,72% год к году", - говорится в документе. Авторы обзора отмечают, что продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. "На отчетной неделе снизились цены на мясопродукты, масла и жиры, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем росли цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия", - сказано в документе. "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02% после 0,00% на предыдущей неделе). Снижались цены на электро- и бытовые приборы (-0,20% после снижения на -1,19% неделей ранее), строительные материалы, одежду и белье. На легковые автомобили рост цен ускорился до 0,12% (0,03% неделей ранее) за счет автомобилей иностранных марок", - отмечается в документе. Минэкономразвития также пишет, что в секторе услуг цены выросли на 0,21%, как и неделей ранее. При этом рост цен на туристические услуги замедлился, а на бытовые - ускорился (основном за счет удорожания мойки автомобилей). По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20230208/kolbasa-1850630763.html
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция в России в годовом выражении составила 11,72 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении на 6 февраля составила 11,72 процента
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении – 11,72% год к году", - говорится в документе.
Авторы обзора отмечают, что продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. "На отчетной неделе снизились цены на мясопродукты, масла и жиры, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем росли цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия", - сказано в документе.
"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02% после 0,00% на предыдущей неделе). Снижались цены на электро- и бытовые приборы (-0,20% после снижения на -1,19% неделей ранее), строительные материалы, одежду и белье. На легковые автомобили рост цен ускорился до 0,12% (0,03% неделей ранее) за счет автомобилей иностранных марок", - отмечается в документе.
Минэкономразвития также пишет, что в секторе услуг цены выросли на 0,21%, как и неделей ранее. При этом рост цен на туристические услуги замедлился, а на бытовые - ускорился (основном за счет удорожания мойки автомобилей).
По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников
, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.