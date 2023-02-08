https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850656961.html

В России ускорилась недельная инфляция

В России ускорилась недельная инфляция - РИА Новости, 08.02.2023

В России ускорилась недельная инфляция

Инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:09

2023-02-08T19:09

2023-02-08T19:09

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

продукты

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 31 января по 6 февраля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, с начала февраля – 100,22%, с начала года – 101,00%", - говорится в документе. На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 5,1% с 3,5% на предыдущей неделе. В том числе огурцы подорожали на 12,7%, лук – на 11,5%, помидоры – на 4,6%, морковь – на 3%, бананы – на 2,4%, картофель – на 2%, свекла – на 1,9%, яблоки – на 1,0%, капуста белокочанная – на 0,7%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка – на 1,01%, следом идет чай - снижение на 0,6% и свинина - на 0,53%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, сосиски, сардельки – на 0,3%, творог, соль, пшено – на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин, овощные консервы для детского питания, сахар и рис – на 0,1%. Подорожали 18 наименований продуктов, сильнее всего - твердые, полутвердые и мягкие сыры и полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,4%. Кроме того, прибавили в цене молоко (пастеризованное), сметана, печенье – на 0,3%, говядина, молоко (стерилизованное), сухие молочные смеси для детского питания, яйца – на 0,2%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рыба мороженая, мука, хлеб, макаронные изделия – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидирует по росту стоимости туалетная бумага - на неделе с 31 января по 6 февраля она подорожала на 0,6%. Рост на спички продолжился, но несколько замедлился, - они подорожали на 0,53% с 0,9% на прошлой отчетной неделе. Также выросла цена на хозяйственное мыло - на 0,44%, шампунь - на 0,31%, зубные щетки, пеленки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных – на 0,2%, порошки стиральные – на 0,1%. Одновременно цены на подгузники детские и пасты зубные снизились на 0,5%. Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе снижались. Так, телевизоры подешевели на 0,32%, смартфоны – на 0,13%, а электропылесосы – на 0,36%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, а на иностранные - выросли на 0,2%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо – снизились на 0,2%. Росстат за период с 31 января по 6 февраля зафиксировал рост цен на многие наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты, за исключением валидола - цена на него не изменилась. Сильнее всего прибавили в цене: препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,61%, противовирусный "Эргоферон" и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" - на 0,56%. Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 0,64% с 4,18% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230208/kolbasa-1850630763.html

https://ria.ru/20230208/kofe-1850643749.html

https://ria.ru/20230205/buterbrodeks-1849822967.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены, продукты