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Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию - РИА Новости, 08.02.2023
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Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию
Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию - РИА Новости, 08.02.2023
Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию
Индонезия должна равняться на российскую армию, перенимая многолетний опыт Вооруженных сил РФ и беря с них пример, заявил министр обороны страны Прабово... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:09
2023-02-08T18:09
в мире
россия
индонезия
прабово субианто
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Индонезия должна равняться на российскую армию, перенимая многолетний опыт Вооруженных сил РФ и беря с них пример, заявил министр обороны страны Прабово Субианто. "По сравнению с Россией, примерно на каком уровне находится военная мощь Индонезии? Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше. Но это может быть использовано в качестве ориентира и мотивации для Индонезии, чтобы мы с большим энтузиазмом относились к развитию вооруженных сил нашей страны", - заявил Субианто во время выступления перед военными в Джакарте. Слова политика приводит местный портал Tribun. Министр напомнил, что население Индонезии превышает население России, однако только 400 тысяч человек являются действующими военными национальной армии. "Индонезия и Россия уже давно поддерживают дружеские отношения. Со времен СССР (наши страны - ред.) наладили крепкое сотрудничество в различных аспектах, в том числе и в военной сфере", - отметил Субианто. По данным Global Firepower, военная мощь России занимает второе место из 145 стран мира. Индонезия в этом списке занимает 13-ю строчку. Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей партии Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России.
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в мире, россия, индонезия, прабово субианто
В мире, Россия, Индонезия, Прабово Субианто
17:09 08.02.2023 (обновлено: 18:09 08.02.2023)
 
Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию

Министр обороны Индонезии Субианто заявил, что армия страны должна равняться на российскую

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Индонезия должна равняться на российскую армию, перенимая многолетний опыт Вооруженных сил РФ и беря с них пример, заявил министр обороны страны Прабово Субианто.
"По сравнению с Россией, примерно на каком уровне находится военная мощь Индонезии? Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше. Но это может быть использовано в качестве ориентира и мотивации для Индонезии, чтобы мы с большим энтузиазмом относились к развитию вооруженных сил нашей страны", - заявил Субианто во время выступления перед военными в Джакарте. Слова политика приводит местный портал Tribun.
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Министр напомнил, что население Индонезии превышает население России, однако только 400 тысяч человек являются действующими военными национальной армии.
"Индонезия и Россия уже давно поддерживают дружеские отношения. Со времен СССР (наши страны - ред.) наладили крепкое сотрудничество в различных аспектах, в том числе и в военной сфере", - отметил Субианто.
По данным Global Firepower, военная мощь России занимает второе место из 145 стран мира. Индонезия в этом списке занимает 13-ю строчку.
Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей партии Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России.
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