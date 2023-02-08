https://ria.ru/20230208/indoneziya-1850621145.html

Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию

Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию - РИА Новости, 08.02.2023

Министр обороны Индонезии призвал равняться на российскую армию

Индонезия должна равняться на российскую армию, перенимая многолетний опыт Вооруженных сил РФ и беря с них пример, заявил министр обороны страны Прабово... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:09

2023-02-08T17:09

2023-02-08T18:09

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прабово субианто

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Индонезия должна равняться на российскую армию, перенимая многолетний опыт Вооруженных сил РФ и беря с них пример, заявил министр обороны страны Прабово Субианто. "По сравнению с Россией, примерно на каком уровне находится военная мощь Индонезии? Безусловно, российская армия на порядок выше и лучше. Но это может быть использовано в качестве ориентира и мотивации для Индонезии, чтобы мы с большим энтузиазмом относились к развитию вооруженных сил нашей страны", - заявил Субианто во время выступления перед военными в Джакарте. Слова политика приводит местный портал Tribun. Министр напомнил, что население Индонезии превышает население России, однако только 400 тысяч человек являются действующими военными национальной армии. "Индонезия и Россия уже давно поддерживают дружеские отношения. Со времен СССР (наши страны - ред.) наладили крепкое сотрудничество в различных аспектах, в том числе и в военной сфере", - отметил Субианто. По данным Global Firepower, военная мощь России занимает второе место из 145 стран мира. Индонезия в этом списке занимает 13-ю строчку. Ранее научный советник по вопросам безопасности правящей партии Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила РИА Новости, что новое командование силами обороны даст Индонезии импульс пересмотреть военную доктрину и возобновить переговоры о закупке вооружения из России.

https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, индонезия, прабово субианто