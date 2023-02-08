Рейтинг@Mail.ru
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230208/ikona-1850573361.html
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону - РИА Новости, 08.02.2023
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
Следователи проверяют информацию о том, что житель Астрахани публично сжег икону Божией матери, сообщило областное СУСК РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:09
2023-02-08T15:09
религия
происшествия
астрахань
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что житель Астрахани публично сжег икону Божией матери, сообщило областное СУСК РФ. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что 19-летний местный житель публично сжег икону Божией матери, находясь около торгового центра в Кировском районе Астрахани, "преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней". "По поручению руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что уже установлена личность и местонахождение астраханца 2004 года рождения. "Также в рамках проводимой процессуальной проверки следствием будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съемке. Их действиям также будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
астрахань
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Происшествия, Астрахань, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
15:09 08.02.2023
 
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону

Следователи проверят информацию об астраханце, публично сжегшим икону Божией матери

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что житель Астрахани публично сжег икону Божией матери, сообщило областное СУСК РФ.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что 19-летний местный житель публично сжег икону Божией матери, находясь около торгового центра в Кировском районе Астрахани, "преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней".
Массовая драка подростков в школе Челябинска. Видео с камеры наблюдения
13:18
Появились подробности драки на территории школы в Челябинске
"По поручению руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
В СК уточнили, что уже установлена личность и местонахождение астраханца 2004 года рождения. "Также в рамках проводимой процессуальной проверки следствием будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съемке. Их действиям также будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
13:24
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
 
РелигияПроисшествияАстраханьРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала