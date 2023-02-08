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СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону - РИА Новости, 08.02.2023
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
Следователи проверяют информацию о том, что житель Астрахани публично сжег икону Божией матери, сообщило областное СУСК РФ. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:09
2023-02-08T15:09
2023-02-08T15:09
религия
происшествия
астрахань
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что житель Астрахани публично сжег икону Божией матери, сообщило областное СУСК РФ. По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что 19-летний местный житель публично сжег икону Божией матери, находясь около торгового центра в Кировском районе Астрахани, "преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней". "По поручению руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что уже установлена личность и местонахождение астраханца 2004 года рождения. "Также в рамках проводимой процессуальной проверки следствием будут опрошены иные лица, принимавшие участие в съемке. Их действиям также будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230208/draka-1850533571.html
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происшествия, астрахань, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Религия, Происшествия, Астрахань, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о жителе Астрахани, публично сжегшем икону
Следователи проверят информацию об астраханце, публично сжегшим икону Божией матери