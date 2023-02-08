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Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/granitsa-1850480191.html
Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт
Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт - РИА Новости, 08.02.2023
Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт
Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:25
2023-02-08T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей турчак
роман старовойт
россия
курская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом посетили один из взводно-опорных пунктов на границе с Украиной. "Сегодня работаем в Курской области. Чуть позже проведем выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, подведём промежуточные итоги работы. А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До неё всего 6 километров", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшую неделю на взводно-опорном пункте высадится мотострелковый взвод, в составе которого военнослужащие из разных регионов России. "Пункт почти готов, строители "наводят марафет". Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Ещё один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация", - заключил политик. Ранее Турчак заявил, что парламентская координационная группа по вопросам спецоперации 8 февраля проведет выездное заседание в Курской области, после чего направит доклад президенту РФ.
https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html
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безопасность, андрей турчак, роман старовойт, россия, курская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Турчак, Роман Старовойт, Россия, Курская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:25 08.02.2023
 
Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт

Турчак и курский губернатор Старовойт посетили взводно-опорный пункт на границе с Украиной

© Фото : Андрей Турчак Z/TelegramАндрей Турчак во время посещения взводно-опорного пункта в Курской области
Андрей Турчак во время посещения взводно-опорного пункта в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Андрей Турчак Z/Telegram
Андрей Турчак во время посещения взводно-опорного пункта в Курской области
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом посетили один из взводно-опорных пунктов на границе с Украиной.
"Сегодня работаем в Курской области. Чуть позже проведем выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, подведём промежуточные итоги работы. А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До неё всего 6 километров", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшую неделю на взводно-опорном пункте высадится мотострелковый взвод, в составе которого военнослужащие из разных регионов России.
"Пункт почти готов, строители "наводят марафет". Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Ещё один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация", - заключил политик.
Ранее Турчак заявил, что парламентская координационная группа по вопросам спецоперации 8 февраля проведет выездное заседание в Курской области, после чего направит доклад президенту РФ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей ТурчакРоман СтаровойтРоссияКурская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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