Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт
Турчак и курский губернатор Старовойт посетили взводно-опорный пункт на границе с Украиной
© Фото : Андрей Турчак Z/TelegramАндрей Турчак во время посещения взводно-опорного пункта в Курской области
Андрей Турчак во время посещения взводно-опорного пункта в Курской области
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом посетили один из взводно-опорных пунктов на границе с Украиной.
"Сегодня работаем в Курской области. Чуть позже проведем выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, подведём промежуточные итоги работы. А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До неё всего 6 километров", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшую неделю на взводно-опорном пункте высадится мотострелковый взвод, в составе которого военнослужащие из разных регионов России.
"Пункт почти готов, строители "наводят марафет". Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Ещё один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация", - заключил политик.
Ранее Турчак заявил, что парламентская координационная группа по вопросам спецоперации 8 февраля проведет выездное заседание в Курской области, после чего направит доклад президенту РФ.