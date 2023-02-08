https://ria.ru/20230208/granitsa-1850480191.html

Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт

Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт - РИА Новости, 08.02.2023

Турчак вместе с губернатором Курской области посетили взводно-опорный пункт

Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:25

2023-02-08T10:25

2023-02-08T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей турчак

роман старовойт

россия

курская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России", руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом посетили один из взводно-опорных пунктов на границе с Украиной. "Сегодня работаем в Курской области. Чуть позже проведем выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, подведём промежуточные итоги работы. А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До неё всего 6 километров", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшую неделю на взводно-опорном пункте высадится мотострелковый взвод, в составе которого военнослужащие из разных регионов России. "Пункт почти готов, строители "наводят марафет". Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню. Ещё один положительный пример того, как эффективно в сжатые сроки могут работать региональные власти и подразделения Минобороны, когда налажена рабочая коммуникация", - заключил политик. Ранее Турчак заявил, что парламентская координационная группа по вопросам спецоперации 8 февраля проведет выездное заседание в Курской области, после чего направит доклад президенту РФ.

https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html

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Кирилл Волков

безопасность, андрей турчак, роман старовойт, россия, курская область, украина, ситуация в днр и лнр