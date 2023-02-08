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Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни
Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни - РИА Новости, 08.02.2023
Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни
Свыше ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:10
2023-02-08T22:33
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Свыше ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он рассказал, что награды вручил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров. "Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены 24 силовика. Медали "За отвагу" вручены 139 сотрудникам регионального управления. Также приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова присвоено специальное звание "подполковник полиции" досрочно и вручены погоны заместителю командира ОМОНа "АХМАТ-1" Магомеду Арсиеву", — написал Кадыров в телеграм-канале. Он также сообщил, что обсудил с Захаровым "за чашкой чая" ряд значимых вопросов. "Сергей Юрьевич дал высокую оценку уровню организации служебной деятельности и принимаемым нами мер по достижению намеченных планов", — добавил он.
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россия, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
22:10 08.02.2023 (обновлено: 22:33 08.02.2023)
 
Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни

Глава Чечни Кадыров сообщил о награждении сотрудников Росгвардии республики

© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Свыше ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что награды вручил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров.
"Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены 24 силовика. Медали "За отвагу" вручены 139 сотрудникам регионального управления. Также приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова присвоено специальное звание "подполковник полиции" досрочно и вручены погоны заместителю командира ОМОНа "АХМАТ-1" Магомеду Арсиеву", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Он также сообщил, что обсудил с Захаровым "за чашкой чая" ряд значимых вопросов.
"Сергей Юрьевич дал высокую оценку уровню организации служебной деятельности и принимаемым нами мер по достижению намеченных планов", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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