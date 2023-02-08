https://ria.ru/20230208/gosnagrady-1850683114.html

Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни

Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни - РИА Новости, 08.02.2023

Путин наградил сотрудников Росгвардии из Чечни

Свыше ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:10

2023-02-08T22:10

2023-02-08T22:33

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154970/42/1549704202_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_46b27b5fb5f13b1ae7d2f1add849db5f.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Свыше ста шестидесяти сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике получили высокие государственные награды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он рассказал, что награды вручил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Захаров. "Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены 24 силовика. Медали "За отвагу" вручены 139 сотрудникам регионального управления. Также приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова присвоено специальное звание "подполковник полиции" досрочно и вручены погоны заместителю командира ОМОНа "АХМАТ-1" Магомеду Арсиеву", — написал Кадыров в телеграм-канале. Он также сообщил, что обсудил с Захаровым "за чашкой чая" ряд значимых вопросов. "Сергей Юрьевич дал высокую оценку уровню организации служебной деятельности и принимаемым нами мер по достижению намеченных планов", — добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, рамзан кадыров, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии