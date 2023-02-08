https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html

Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США - РИА Новости, 08.02.2023

Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет "без... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:23

2023-02-08T05:23

2023-02-08T06:16

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет "без предварительных условий". "Как конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру", - сказал Байден во вторник вечером. По словам главы государства, ряд политиков-республиканцев готовы "взять экономику США в заложники", если он не согласится с их экономической программой. "Все вы в нашей стране должны знать о том, каковы их планы", - добавил американский лидер.

https://ria.ru/20230208/knr-1850447345.html

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в мире, сша, америка, джо байден