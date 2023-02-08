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Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США
Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США - РИА Новости, 08.02.2023
Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет "без... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:23
2023-02-08T05:23
2023-02-08T06:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу призвал законодателей повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет "без предварительных условий". "Как конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу конгресс последовать этому примеру", - сказал Байден во вторник вечером. По словам главы государства, ряд политиков-республиканцев готовы "взять экономику США в заложники", если он не согласится с их экономической программой. "Все вы в нашей стране должны знать о том, каковы их планы", - добавил американский лидер.
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
05:23 08.02.2023 (обновлено: 06:16 08.02.2023)
Байден призвал конгресс повысить потолок госдолга США
Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США