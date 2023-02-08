https://ria.ru/20230208/gorlovka-1850451253.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска в 02.00 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:18

2023-02-08T06:18

2023-02-08T06:21

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска в 02.00 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате ночного обстрела города украинскими войсками один дом получил повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html

https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

россия

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происшествия, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, нато, россия