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Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/gorlovka-1850451253.html
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска в 02.00 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:18
2023-02-08T06:21
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска в 02.00 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате ночного обстрела города украинскими войсками один дом получил повреждения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850438538.html
https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html
горловка
калининский район
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происшествия, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, НАТО, Россия
06:18 08.02.2023 (обновлено: 06:21 08.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке калибром 155 миллиметров

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска в 02.00 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:00 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
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Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате ночного обстрела города украинскими войсками один дом получил повреждения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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