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В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине
В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.02.2023
В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине
Генерал ФРГ в отставке Клаус Виттманн перечислил критерии, при которых Германия будет являться прямой участницей конфликта на Украине. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:00
2023-02-08T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Генерал ФРГ в отставке Клаус Виттманн перечислил критерии, при которых Германия будет являться прямой участницей конфликта на Украине. "Согласно международному праву, мы стали бы партией войны только в том случае, если бы мы участвовали (в конфликте) на Украине посредством своих войск. Или если бы мы вмешались своими военно-воздушными силами в текущие действия", - сказал генерал в отставке на пресс-конференции в среду. В этой связи, по его словам, было важно с самого начала конфликта отклонить требование о введении бесполетной зоны над Украиной. "Потому что бесполетная зона существенно сложнее, чем кажется. Она состоит, прежде всего, из запрета на пролет российским самолетам в воздушном пространстве Украины. Но такой запрет необходимо обеспечить. А это значит, что в таком случае потребовалось бы сбивать российские самолеты, а также бороться с оборонными системами на территории России и так далее", - пояснил спикер. При этом, по его словам, все остальное не делает Германию стороной конфликта. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в январе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230208/initsiativa-1850575970.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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в мире, украина, германия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:00 08.02.2023
 
В Берлине назвали критерии прямого участия в конфликте на Украине

Генерал в отставке Виттманн перечислил критерии прямого участия ФРГ в конфликте на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Генерал ФРГ в отставке Клаус Виттманн перечислил критерии, при которых Германия будет являться прямой участницей конфликта на Украине.
"Согласно международному праву, мы стали бы партией войны только в том случае, если бы мы участвовали (в конфликте) на Украине посредством своих войск. Или если бы мы вмешались своими военно-воздушными силами в текущие действия", - сказал генерал в отставке на пресс-конференции в среду.
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В этой связи, по его словам, было важно с самого начала конфликта отклонить требование о введении бесполетной зоны над Украиной. "Потому что бесполетная зона существенно сложнее, чем кажется. Она состоит, прежде всего, из запрета на пролет российским самолетам в воздушном пространстве Украины. Но такой запрет необходимо обеспечить. А это значит, что в таком случае потребовалось бы сбивать российские самолеты, а также бороться с оборонными системами на территории России и так далее", - пояснил спикер. При этом, по его словам, все остальное не делает Германию стороной конфликта.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в январе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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